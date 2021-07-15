Невероятные три башни в исторической части Милана – это проект под названием CityLife Milano. Его масштабы просто поражают. Вокруг комплекса планируют построить новый ландшафтный парк, площадь которого составит 168 тысяч квадратных метров. Это пышный пешеходное пространство будет сосредоточено вокруг большой новой площади.

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Проект CityLife Milano будет построен в форме трио башен и окружен скоплением резиденций. Все они спроектированы тремя всемирно известными архитекторами.

Потрясающий комплекс / Фото Archdaily

Изозакскую башню спроектировал Исодзаки Арата, она будет иметь удивительную высоту в 202 метра и станет самым высоким небоскребом Италии. Соседнюю криволинейную 150-метровую башню построил Даниэль Либескинд. Завершение триады спроектировала Заха Хадид – это извилистая застекленная башня, которая поднимается на 170 метров в горизонт.

Уютный проект / Фото Archdaily

Большинство квартир будут выходить на восток, чтобы жители могли наслаждаться солнечным светом и видом на город и парк.