Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать
Источник:24 канал
Визитная карточка частного участка – зона двора при входе. В этой статье расскажем, как красиво своими руками обустроить ландшафт перед домом, покажем удачные фотопримеры и дадим несколько полезных советов, которые помогут начать процесс оформления.
Любой дизайн-проект начинается с плана. Организация внешнего пространства – не исключение. Чтобы сделать место перед домом красивым и эргономичным, придется приступить к зонированию. Далее можно выбирать желаемую стилистику и завершать процесс самим приятным – декором.
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Что учесть при зонировании
Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest
Все начинается с плана проекта, который создается в специальной программе или от руки. На чертеже должны быть указаны размеры территории, зданий, а также их расположение. Определите стороны света, чтобы понимать, какой будет территория перед домом. Это поможет продумать, какие именно растения приживутся во дворе.
Определите перепады высоты. Рельеф поверхности определит ландшафт: у вас появится возможность предусмотреть будет ли здесь ровный газон, или все же – многоуровневая композиция.
Выберите стилистику
Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest
Внешний вид двора должен соответствовать дизайну дома, поскольку это главный элемент всего участка.
Пейзажный ландшафтный дизайн
К этой категории относятся современный стиль, кантри, альпийский и луговой сад.
Что характерно:
- природный ландшафт,
- извилистые дорожки,
- разнообразные сочетания растений.
Регулярный стиль ландшафтного дизайна
К этой группе относятся модерн, минимализм и французский сад.
Что характерно:
- строгость форм,
- четко организованное пространство,
- прямые симметричные линии.
Экзотический стиль ландшафтного дизайна
В эту категорию входят этнические стили, а также авторские проекты.
Что характерно:
- натуральные материалы в оформлении,
- декоративные элементы,
- экзотические растения,
- ярусное расположение.
Оформление газона и фигурные кусты
Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest
Чтобы подчеркнуть форму и рельеф территории, соединить между собой ее части и выделить цветочные клумбы, понадобится газон, который является основой естественного покрытия. Обычно, газон дополняется деревьями, кустами и клумбами. Если вы любите четкие формы, вокруг входной зоны можно высадить специальные кусты с фигурной стрижкой.
Садовые дорожки
Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest
Дорожки соединяют между собой все функциональные зоны и обеспечивают удобный проход к зданиям. Главная дорожка начинается от входа в дом и ведет к воротам. Количество дополнительных троп зависит от плана территории.
По форме садовые дорожки могут быть прямыми или изогнутыми – вторые визуально увеличивают пространство участка. Самые популярные материалы для садовых дорожек – плитка, брусчатка, камень, которые отличаются устойчивостью и прочностью.
Декоративные элементы
Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest
Последние штрихи при оформлении аккуратного ландшафта перед домом – различные декоративные элементы. Это могут быть арки, небольшие статуэтки, напольные фонарики.
Если позволяет место, в саду или во дворе можно расположить подвесное кресло, скамейку или небольшой столик для чаепития.