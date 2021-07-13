Любой дизайн-проект начинается с плана. Организация внешнего пространства – не исключение. Чтобы сделать место перед домом красивым и эргономичным, придется приступить к зонированию. Далее можно выбирать желаемую стилистику и завершать процесс самим приятным – декором.

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Что учесть при зонировании



Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest

Все начинается с плана проекта, который создается в специальной программе или от руки. На чертеже должны быть указаны размеры территории, зданий, а также их расположение. Определите стороны света, чтобы понимать, какой будет территория перед домом. Это поможет продумать, какие именно растения приживутся во дворе.

Определите перепады высоты. Рельеф поверхности определит ландшафт: у вас появится возможность предусмотреть будет ли здесь ровный газон, или все же – многоуровневая композиция.

Выберите стилистику



Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest

Внешний вид двора должен соответствовать дизайну дома, поскольку это главный элемент всего участка.

Пейзажный ландшафтный дизайн

К этой категории относятся современный стиль, кантри, альпийский и луговой сад.

Что характерно:

природный ландшафт,

извилистые дорожки,

разнообразные сочетания растений.

Регулярный стиль ландшафтного дизайна

К этой группе относятся модерн, минимализм и французский сад.

Что характерно:

строгость форм,

четко организованное пространство,

прямые симметричные линии.

Экзотический стиль ландшафтного дизайна

В эту категорию входят этнические стили, а также авторские проекты.

Что характерно:

натуральные материалы в оформлении,

декоративные элементы,

экзотические растения,

ярусное расположение.

Оформление газона и фигурные кусты



Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest

Чтобы подчеркнуть форму и рельеф территории, соединить между собой ее части и выделить цветочные клумбы, понадобится газон, который является основой естественного покрытия. Обычно, газон дополняется деревьями, кустами и клумбами. Если вы любите четкие формы, вокруг входной зоны можно высадить специальные кусты с фигурной стрижкой.

Садовые дорожки



Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest

Дорожки соединяют между собой все функциональные зоны и обеспечивают удобный проход к зданиям. Главная дорожка начинается от входа в дом и ведет к воротам. Количество дополнительных троп зависит от плана территории.

По форме садовые дорожки могут быть прямыми или изогнутыми – вторые визуально увеличивают пространство участка. Самые популярные материалы для садовых дорожек – плитка, брусчатка, камень, которые отличаются устойчивостью и прочностью.

Декоративные элементы



Аккуратный ландшафт перед домом: с чего начать / Фото Pinterest

Последние штрихи при оформлении аккуратного ландшафта перед домом – различные декоративные элементы. Это могут быть арки, небольшие статуэтки, напольные фонарики.

Если позволяет место, в саду или во дворе можно расположить подвесное кресло, скамейку или небольшой столик для чаепития.