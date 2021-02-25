Акцентная стена в интерьере: стильное решение для современных квартир – фото примеров
Специалисты советуют делать современную стену тем, кто не боится смелых идей и хочет привлекать внимание гостей к своему ремонту. Акцентная стена – простой способ сделать интерьер стильным.
Источник:инстаграм Наталі Руснак
Если вы планируете делать ремонт и не знаете, какие современные идеи отделки стен использовать, обратите внимание на акцентные стены. Дизайнер Наталья Руснак рассказывает о тонкостях акцентных стен в интерьере.
Стильное решение Кресло-одеяло и оригинальные лампы: 5 замечательных предметов для дома в скандинавском стиле
Стена с геометрическими узорами / Фото Design-homes
Акцентная стена – это стена, которая кардинально отличается от других стен в помещении.
Акцентная стена в детской комнате / Фото Design-homes
Какие бывают акцентные стены
- простая стена другого цвета,
- фотообои и обои,
- другая фактура,
- декоративные элементы (3D-панели, гипсовая лепнина, деревянные рейки и так далее).
Стена, выделенная цветом / Фото Design-homes
Возможно выделять не всю стену, а определенную зону на стене. Если у вас прямоугольная комната, не нужно выделять полностью одну из длинных стен. Это визуально уменьшит помещение.
Яркая акцентная стена / Фото Design-homes
Акцентную стену делают в том случае, если вы хотите выделить определенную зону:
- зону отдыха,
- рабочую зону,
- мягкую зону,
- зону кровати,
- игровую зону и тому подобное.
Интересно Уютная квартира в белом цвете: фото современного интерьера из Чернигова
Стена, которая выделяет спальную зону / Фото Design-homes
Акцентная стена поможет сделать WOW-эффект и придаст немало баллов к стилю вашего интерьера.
Примеры акцентных стен в интерьере
Акцентная стена с зелеными растениями / Фото Design-homes
Стена с объемными панелями / Фото Design-homes
Фактурная стена с деревянным декором / Фото Design-homes
Стена с фотообоями / Фото Design-homes
Стена из красного кирпича / Фото Design-homes
Поделиться новостью