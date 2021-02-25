Специалисты советуют делать современную стену тем, кто не боится смелых идей и хочет привлекать внимание гостей к своему ремонту. Акцентная стена – простой способ сделать интерьер стильным.

Если вы планируете делать ремонт и не знаете, какие современные идеи отделки стен использовать, обратите внимание на акцентные стены. Дизайнер Наталья Руснак рассказывает о тонкостях акцентных стен в интерьере.

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Стена с геометрическими узорами / Фото Design-homes

Акцентная стена – это стена, которая кардинально отличается от других стен в помещении.



Акцентная стена в детской комнате / Фото Design-homes

Какие бывают акцентные стены

простая стена другого цвета,

фотообои и обои,

другая фактура,

декоративные элементы (3D-панели, гипсовая лепнина, деревянные рейки и так далее).



Стена, выделенная цветом / Фото Design-homes

Возможно выделять не всю стену, а определенную зону на стене. Если у вас прямоугольная комната, не нужно выделять полностью одну из длинных стен. Это визуально уменьшит помещение.



Яркая акцентная стена / Фото Design-homes

Акцентную стену делают в том случае, если вы хотите выделить определенную зону:

зону отдыха,

рабочую зону,

мягкую зону,

зону кровати,

игровую зону и тому подобное.

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Стена, которая выделяет спальную зону / Фото Design-homes

Акцентная стена поможет сделать WOW-эффект и придаст немало баллов к стилю вашего интерьера.

Примеры акцентных стен в интерьере



Акцентная стена с зелеными растениями / Фото Design-homes



Стена с объемными панелями / Фото Design-homes



Фактурная стена с деревянным декором / Фото Design-homes



Стена с фотообоями / Фото Design-homes