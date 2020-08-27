Квартира расположена в жилом комплексе "Комфорт Таун". В ней живет семья с двумя детьми. Главное пожелание владельцев – создать уютную атмосферу и максимально функциональный дизайн.

Дизайнер Нелли Продан рассказала, что перепланировка жилья была минимальной. Изменили конфигурацию лестниц, от застройщика они были предусмотрены слишком крутыми, об этом пишет издание The Village.

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На первом этаже – кухня, гостиная и гардеробная. По дизайнерскому проекту гардеробная скрытая, а кухня с гостевой объединены. Такой дизайн визуально расширил пространство.

Белый цвет - основной в дизайне / Фото The Village

Между кухней и гостевой зоной стоит желтый комод, где хранится посуда. Вид из окон на дома жилого комплекса. Дизайнеры намеренно не прятали окна на первом этаже за шторами, ведь ничто не может так расширить пространство квартиры, как панорамные окна.

Лестницы в трехуровневой квартире имеют большое значение / Фото The Village

Мебель для квартиры изготавливали украинские производители, большинство – по индивидуальному заказу владельцев. На кухне есть керамические светильники, которые обеспечивают мягкое освещение. Кухню производила компания Pekarsky, диван – Interia, светильники над столом – Goloob Design Bureau.

В квартире есть два кабинета / Фото The Village

На втором этаже размещены спальня и детская комната. Дизайнеры также переделали лоджию от застройщика в рабочий кабинет для мужа. В коридоре есть гостевой санузел, а также лестница на третий этаж.

Обеденная зона расположена прямо на кухне / ФотоThe Village

Спальня сделана в минималистическом стиле. Преобладают белый и серый цвета. На стене – декоративная штукатурка в стиле традиционной украинской хаты-мазанки. На третьем этаже – вторая детская комната и рабочий кабинет жены.

Также в квартире есть два санузла / Фото The Village

В квартире два санузла. В одном размещена ванна, во втором – душевая кабина. В душевой – плитка итальянского бренда 41Zero42 и черный декор. Во втором санузле есть угловая ванна белого цвета. На полу – серая плитка и зеркало в рамке из натурального дерева.

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