Адаптивное использование: в Берлине виллу 1910 года обновили и превратили в роскошное здание

Историческое сооружение имеет классический стиль и изящные колонны. Здание долгое время находилось в аварийном состоянии.

Вилла Хайке была закрытой более 20 лет. Это многофункциональное здание с железобетонным каркасом и изысканным стилем.

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Проектом восстановления занимался Кристоф Шуберт, которому удалось создать пространство для художников и творческого бизнеса.

Невероятная прихожая / Фото Аrchdaily

Площадь виллы составляет 2400 квадратных метров, процесс реконструкции занял 3 года. Концепция проекта была подробно продумана архитекторами, был составлен детальный план обновления сооружения таким образом, чтобы оно не потеряло историческую ценность.

Уютные студии / Фото Аrchdaily

Здание пережило изменения во время II Мировой войны, но старинные элементы начала XX века удалось восстановить. Полностью переоборудованная прихожая была реконструирована в соответствии ее начального состояния.

Экстерьер здания / Фото Аrchdaily

Архитекторы решили не скрывать "шрамы" сооружения, а наоборот – выставить их на показ. Следы всех периодов остаются видимыми, а современные дополнения и реконструированные элементы выглядят органично и не выделяются на общем фоне.

Больше фото старинной виллы: