Адаптивное использование: в Берлине виллу 1910 года обновили и превратили в роскошное здание
Источник:Archdaily
Историческое сооружение имеет классический стиль и изящные колонны. Здание долгое время находилось в аварийном состоянии.
Вилла Хайке была закрытой более 20 лет. Это многофункциональное здание с железобетонным каркасом и изысканным стилем.
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Проектом восстановления занимался Кристоф Шуберт, которому удалось создать пространство для художников и творческого бизнеса.
Площадь виллы составляет 2400 квадратных метров, процесс реконструкции занял 3 года. Концепция проекта была подробно продумана архитекторами, был составлен детальный план обновления сооружения таким образом, чтобы оно не потеряло историческую ценность.
Здание пережило изменения во время II Мировой войны, но старинные элементы начала XX века удалось восстановить. Полностью переоборудованная прихожая была реконструирована в соответствии ее начального состояния.
Архитекторы решили не скрывать "шрамы" сооружения, а наоборот – выставить их на показ. Следы всех периодов остаются видимыми, а современные дополнения и реконструированные элементы выглядят органично и не выделяются на общем фоне.
Больше фото старинной виллы: