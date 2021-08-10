Вилла Хайке была закрытой более 20 лет. Это многофункциональное здание с железобетонным каркасом и изысканным стилем.
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Проектом восстановления занимался Кристоф Шуберт, которому удалось создать пространство для художников и творческого бизнеса.
Невероятная прихожая / Фото Аrchdaily
Площадь виллы составляет 2400 квадратных метров, процесс реконструкции занял 3 года. Концепция проекта была подробно продумана архитекторами, был составлен детальный план обновления сооружения таким образом, чтобы оно не потеряло историческую ценность.
Уютные студии / Фото Аrchdaily
Здание пережило изменения во время II Мировой войны, но старинные элементы начала XX века удалось восстановить. Полностью переоборудованная прихожая была реконструирована в соответствии ее начального состояния.
Экстерьер здания / Фото Аrchdaily
Архитекторы решили не скрывать "шрамы" сооружения, а наоборот – выставить их на показ. Следы всех периодов остаются видимыми, а современные дополнения и реконструированные элементы выглядят органично и не выделяются на общем фоне.
Больше фото старинной виллы: