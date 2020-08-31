Дом на юге Чили построен с панорамным видом на озеро Лланкиуе и вулкан Осорно. Одноэтажное здание является одиноким и бюджетным. Здесь есть две спальни, гостиная, кухня и столовая с общей площадью 90 квадратных метров. Больше о дешевом жилье – читайте в материале.

Прежде чем клиент связался с архитектурной фирмой, он проанализировал стоимость местных сборных домов, ведь его главной целью было строительство с ограниченным бюджетом, информирует Dezeen.

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С целью оптимизации всего лишь 90 квадратных метров было предложено одно единое пространство, которое содержит все общие пространства, отделенные от зоны спальни единой кухней и ванной.



Дом изолирован от остальных / Фото Archdaily

Для разработки проекта были использованы такие элементы как деревянная черепица, которая изготовлена из лиственницы. Южный и Северный фасады прозрачны, чтобы захватить пейзажи природных достопримечательностей.



Внутри все пространства являются безбарьерными / Фото Archdaily

Внутри здания нет перекрытий между жилыми помещениями и навесом, а только деревянная облицовка, лишь потолок оборудован мансардным окном, которое обеспечивает естественный свет и вид на небо, которое постоянно меняется, из-за погодных условий на юге Чили.

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