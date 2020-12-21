Выбросьте их немедленно: 7 устаревших и немодных вещей в вашей квартире – фото примеров
Большинство людей, которые не следят за трендами в интерьере, продолжают считать эти детали стильными. Но они давно потеряли свою актуальность и лучше не тратить на них свое время и деньги.
О том, что раньше было модным, а сейчас утратило свою актуальность, сообщает Novate.
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Эти признаки ранее были обязательными для так называемого "евроремонта". Теперь их лучше оставить в прошлом.
Однотипная мебель в прихожей
Обычно на это помещение никто не обращает внимания – ведь хозяева и гости проводят здесь буквально несколько минут. Так и появляются прихожие с однообразной мебелью.
Стенки в прихожей уже неактуальны / Фото flash-nika-mebel.ua
Лучший вариант – не покупать стандартную "стенку", а заменить ее отдельными предметами. Приобретите крючки для одежды, которые крепятся к стене, отдельные комоды и полки для обуви. Их можно переставлять по своему вкусу и время от времени менять отдельные предметы.
Глянцевые натяжные потолки
От глянцевых потолков пора отказаться / Фото Srbu
Тренд, который был на пике популярности, но уже потерял свои позиции. Пышные конструкции из гипсокартона тоже уходят в прошлое.
Лучше отдавать предпочтение простым потолкам: белым и матовым. Они не воруют высоту комнаты и не превращают ее в коробку.
Пластиковые уголки
Пластиковые уголки испортят ваш интерьер / Фото postroy-sam.com
Это своеобразная разновидность ада для дизайнеров. Ранее такими уголками украшали дверные проемы и арки, чтобы те дольше сохраняли свой внешний вид. Но такие уголки портят интерьер и делают его дешевым.
Шкаф-купе с рисунками
Ранее такие шкафы стремительно завоевали популярность, но теперь уже неактуальны. Если пространство позволяет, лучше вообще отказаться от шкафа-купе и заменить его вариантом с открывающимися дверцами.
Шкафы с фотопечатью уже не в моде / Фото prom.ua
В маленьких помещениях можно разместить такой шкаф, но выбирайте "скромный" вариант без узоров и фотопечати.
Объемная мягкая мебель
Сегодня лучше выбирать минималистичные варианты / Фото woodbrand.com.ua
Сейчас признаком хорошего вкуса и роскоши является минималистичная квартира с компактной мебелью. Поэтому от огромных мягких диванов с рюшами давно пора отказаться.
Массивная мебель вызывают ощущение устаревшего и неактуального дизайна.
Кухонные фартуки с рисунками
Еще один предмет горячей любви многих украинцев. После серой и незаметной плитки, которая единственная была доступна большинству людей, фартуки с рисунками стали просто прорывом в мире дизайна. Они словно открывали двери в другой мир прямо из собственной кухни.
От фартуков с фотографиями лучше отказаться / Фото remontt.net
Но бешеная популярность таких фартуков в прошлом. Они выглядят ненатурально и удешевляют интерьер. Сегодня есть немало актуальных вариантов для фартуков: кирпич, бетон, керамогранит, грифельная доска, мозаика.
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Барная стойка с металлической штангой
Предмет гордости и зависти в 90-х годах. Тогда стало модно менять кухонный стол на барную стойку. Это выглядело очень современно и компактно.
Такой вариант барной стойки устарел / Фото mebel-expert.info
Сегодня барные стойки не потеряли своей актуальности. Но изменили свой внешний вид. Вместо барной стойки со штангой лучше выбрать минималистичные модели без лишних элементов.
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