Внутренний дворик – это украшение дома. Особенно его преимущества ощущаются в теплое время года. Там можно отдохнуть с друзьями, читать книгу, наслаждаться утренним кофе или просто дышать свежим воздухом. Смотрите подборку стильных двориков в материале.
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1.
Отель Casa Octavia, имеет открытое пространство, покрытое гравием с одной стороны. Полированная бетонная скамья, которая одновременно является клумбой, засажена папоротником, – это место, где можно сидеть спиной к стене и ловить лучи солнца. Гладкие деревянные табуреты обеспечивают дополнительные места для гостей.
Бетонная скамья с озеленением выглядит очень стильно / Фото dezeen
2.
Внутренний дворик в передней части этого дома в Мельбурне выполняет роль гостиной на открытом воздухе для семьи, там живет. Деревянная скамья добавляет уюта и создает дополнительное место для сидения. Ярко-красные металлические стулья и серые барные стулья делают обеденную зону на открытом воздухе комфортной и современной.
Внутренний дворик с обеденной зоной / Фото dezeen
3.
На участке этого огороженного внутреннего дворика на первом этаже кирпичного здания в Мендосе, обустроен участок с травой. Пара кислотно-желтых оригинальных стульев от OK Design разместились на поляне, а печь с дымоходом обеспечивает место для барбекю на открытом воздухе, не будет беспокоить соседей.
Внутренний дворик с газоном / Фото dezeen
4.
Однокомнатная квартира площадью 110 квадратных футов с видом на парк в Риме с небольшим открытым пространством с кафельным полом. Деревянные раздвижные двери окрашены в глубокий изумруд. Они создают фон для пары бамбуковых и ротанговых стульев у стола с голубой керамической пепельницей. Растение дикого банана (Strelitzia nicolai) в терракотовом горшке добавляет нотки зелени.
Внутренний дворик с бамбуковой мебелью / Фото dezeen
5.
Двери из гофрированного поликарбоната, открывающие клиновидный атриум этого дома в городе Сонобе. Деревянные качели свисают со стальной балки. Раковина в одном углу служит ванной комнатой внизу, тогда как круглый стол со стулом и настольной лампой создают рабочее место под открытым небом.
Внутренний дворик с рабочим местом и качелями / Фото dezeen
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6.
Спокойный внутренний дворик в доме на 18-метровом участке обеспечивает медитативное пространство с однотонными стенами и квадратными белыми плитками на полу. Встроенная лавка с длинного глазурованного кирпича расположена под застекленной стеной, которая пропускает мягкий рассеянный свет, сохраняя приватность.
Минималистичный внутренний дворик / Фото dezeen
7.
Стены с пробитого кирпича создают интересный узор и позволяют ветру проноситься по внутреннему дворику этого дома в Бьен Хоа. Стол с деревянной столешницей обеспечивает солнечную обеденную зону, окруженную растительностью, высаженной в землю между бетонным напольным покрытием.
Невероятная атмосфера внутреннего дворика / Фото dezeen