Внутренний дворик – это украшение дома. Особенно его преимущества ощущаются в теплое время года. Там можно отдохнуть с друзьями, читать книгу, наслаждаться утренним кофе или просто дышать свежим воздухом. Смотрите подборку стильных двориков в материале.

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1.

Отель Casa Octavia, имеет открытое пространство , покрытое гравием с одной стороны. Полированная бетонная скамья , которая одновременно является клумбой, засажена папоротником, – это место, где можно сидеть спиной к стене и ловить лучи солнца. Гладкие деревянные табуреты обеспечивают дополнительные места для гостей.

Бетонная скамья с озеленением выглядит очень стильно / Фото dezeen

2.

Внутренний дворик в передней части этого дома в Мельбурне выполняет роль гостиной на открытом воздухе для семьи, там живет. Деревянная скамья добавляет уюта и создает дополнительное место для сидения. Ярко-красные металлические стулья и серые барные стулья делают обеденную зону на открытом воздухе комфортной и современной.

Внутренний дворик с обеденной зоной / Фото dezeen

3.

На участке этого огороженного внутреннего дворика на первом этаже кирпичного здания в Мендосе, обустроен участок с травой . Пара кислотно-желтых оригинальных стульев от OK Design разместились на поляне, а печь с дымоходом обеспечивает место для барбекю на открытом воздухе, не будет беспокоить соседей.

Внутренний дворик с газоном / Фото dezeen

4.

Однокомнатная квартира площадью 110 квадратных футов с видом на парк в Риме с небольшим открыт ы м пространством с кафельным полом . Деревянные раздвижные двери окрашены в глубокий изумруд . Они создают фон для пары бамбуковых и ротангов ых стульев у стола с голубой керамической пепельницей . Растение дикого банана (Strelitzia nicolai) в терракотовом горшке добавляет нотки зелени.

Внутренний дворик с бамбуковой мебелью / Фото dezeen

5.

Двери из гофрированного поликарбоната , открывающие клиновидный атриум этого дома в городе Сонобе. Д еревянные качели свисают со стальной балки . Раковина в одном углу служит ванной комнатой внизу, тогда как круглый стол со стулом и настольной лампой создают рабочее место под открытым небом .

Внутренний дворик с рабочим местом и качелями / Фото dezeen

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6.

Спокойный внутренний дворик в доме на 18-метровом участке обеспечивает м едитативное пространство с однотонными стенами и квадратными белыми плитками на полу . Встроенная лавка с длинного глазурованного кирпича расположена под застекленной стеной , которая пропускает мягкий рассеянный свет , сохраняя приватность.

Минималистичный внутренний дворик / Фото dezeen

7.

Стены с пробитого кирпича создают интересный узор и позволяют ветру проноситься по внутреннему дворику этого дома в Бьен Хоа. Стол с деревянной столешницей обеспечивает солнечную обеденную зону, окруженную растительностью, высаженной в землю между бетонным напольным покрытием.