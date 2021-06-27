Небольшое пространство распространенная проблема для современных помещений, поэтому вам эта информация точно пригодится. Эти простые советы помогут создать уютную, стильную, а главное – комфортную комнату.
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1. Избавьтесь от беспорядка
Нет ничего, что заставляет небольшое пространство чувствовать себя теснее, чем большое количество вещей. Если вещи аккуратно упорядочены, то комната сразу станет просторнее и уютнее.
2. Мягкие, светлые оттенки
Темные и теплые цвета делают пространство уютным и интимным, светлые, холодные цвета делают пространство открытым и воздушным. Для оптимального эффекта выберите мягкие синие и зеленые тона.
Гостиная в светлых тонах / Фото thespruce.com
3. Освещение
Любая комната будет выглядеть больше, если она будет хорошо освещена. Естественным светом, или искусственным освещением – не имеет значения. Избавьтесь темных штор, добавьте больше ламп.
4. Используйте стекло
Используя материалы, которые пропускают свет и кажутся незаметными. Например, в крохотной ванной комнате избавьтесь непрозрачной стеклянной душевой кабины. Лучше заменить ее на прозрачную перегородку, так ванна будет выглядеть больше.
Прозрачный столик создает ощущение невесомости / Фото thespruce.com
5. Добавьте светоотражающие поверхности
Используйте большое зеркало в рамке на стене, или поставьте большое зеркало в рамке у стены. Вы получите такой же эффект увеличения комнаты, как зеркальная стена, но при этом добавите стиля вашем помещению. Накройте журнальный столик или приставной столик кусочком скошенного зеркала с тарелки.
Зеркало визуально расширяет пространство / Фото thespruce.com
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6. Габариты мебели
Используйте несколько крупных и простых предметов интерьера вместо мелких, которые делают небольшое пространство беспорядочным. В открытом пространстве с более габаритными мебелью комната будет выглядеть более спокойной и комфортной.
7. Используйте воздушные и легкие ткани
Прозрачные ткани пропускают свет через окна. Если вы хотите чего-то другого, кроме однотонных цветов, то можете использовать принт с простыми полосками – лаконично и стильно.