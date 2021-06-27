Небольшое пространство распространенная проблема для современных помещений, поэтому вам эта информация точно пригодится. Эти простые советы помогут создать уютную, стильную, а главное – комфортную комнату.

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1. Избавьтесь от беспорядка

Нет ничего, что заставляет небольшое пространство чувствовать себя теснее, чем большое количество вещей. Если вещи аккуратно упорядочены, то комната сразу станет просторнее и уютнее.

2. Мягкие, светлые оттенки

Темные и теплые цвета делают пространство уютным и интимным, светлые, холодные цвета делают пространство открытым и воздушным. Для оптимального эффекта выберите мягкие синие и зеленые тона.

Гостиная в светлых тонах / Фото thespruce.com

3. Освещение

Любая комната будет выглядеть больше, если она будет хорошо освещена. Естественным светом, или искусственным освещением – не имеет значения. Избавьтесь темных штор, добавьте больше ламп.

4. Используйте стекло

Используя материалы, которые пропускают свет и кажутся незаметными. Например, в крохотной ванной комнате избавьтесь непрозрачной стеклянной душевой кабины. Лучше заменить ее на прозрачную перегородку, так ванна будет выглядеть больше.

Прозрачный столик создает ощущение невесомости / Фото thespruce.com

5. Добавьте светоотражающие поверхности

Используйте большое зеркало в рамке на стене, или поставьте большое зеркало в рамке у стены. Вы получите такой же эффект увеличения комнаты, как зеркальная стена, но при этом добавите стиля вашем помещению. Накройте журнальный столик или приставной столик кусочком скошенного зеркала с тарелки.

Зеркало визуально расширяет пространство / Фото thespruce.com

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6. Габариты мебели

Используйте несколько крупных и простых предметов интерьера вместо мелких, которые делают небольшое пространство беспорядочным. В открытом пространстве с более габаритными мебелью комната будет выглядеть более спокойной и комфортной.

7. И спользуйте воздушные и легкие ткани