7 советов дизайнера для тех, кто планирует ремонт кухни
Источник:инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Если вы задумали начать ремонт кухни, вам необходимо знать точную последовательность действий. Правильное планирование и четкое соблюдение сроков помогут ускорить процесс и сэкономить средства.
Поскольку кухня – одно из центральных помещений квартиры, плановый ремонт необходим здесь чаще, чем в спальне, прихожей или гостиной. Как правильно организовать процесс и как разместить технику, чтобы ничего не пришлось переделывать – далее.
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Сначала проект, потом – все остальное
Сначала проектируем кухню, со всеми высотами и размещением ящиков и только потом разводим электричество.
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Купите все вместе
Материалы на фасад, столешницу, фартук выбираем вместе. Не отделяйте эти процессы, потому что придется подстраивать все под одну, уже приобретенную единицу. Лучше всего, взять образцы фасада и с ним пойти на подбор фартука.
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Герметик
Сразу предупредите мастеров по изготовлению мебели и тех, кто будет закладывать плитку о том, что не планируете ставить пристенный бортик, а хотите использовать герметик.
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Какие крепления выбрать
Дизайнеры считают, что не стоит тратиться на подъемные системы открывания, лучше взять качественные крепления с доводчиками, которые стандартно открываются.
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Верхние ящики
Выбирайте одинаковый размер для верхних ящиков. Делайте их вертикальными, чтобы кухня выглядела опрятнее.
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Где расположить посудомойку
Располагайте посудомойку у раковины. Чтобы повысить эргономику помещения, выбирайте правую сторону.
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Сушка для посуды
Сушку для посуды делайте в нижнем выдвижном ящике. Верхние ящики, во-первых, сложнее переносят такую нагрузку, во-вторых, – это значительно удобнее в использовании.