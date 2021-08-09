Поскольку кухня – одно из центральных помещений квартиры, плановый ремонт необходим здесь чаще, чем в спальне, прихожей или гостиной. Как правильно организовать процесс и как разместить технику, чтобы ничего не пришлось переделывать – далее.

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Сначала проект, потом – все остальное

Сначала проектируем кухню, со всеми высотами и размещением ящиков и только потом разводим электричество.

Купите все вместе

Материалы на фасад, столешницу, фартук выбираем вместе. Не отделяйте эти процессы, потому что придется подстраивать все под одну, уже приобретенную единицу. Лучше всего, взять образцы фасада и с ним пойти на подбор фартука.

Герметик

Сразу предупредите мастеров по изготовлению мебели и тех, кто будет закладывать плитку о том, что не планируете ставить пристенный бортик, а хотите использовать герметик.

Какие крепления выбрать

Дизайнеры считают, что не стоит тратиться на подъемные системы открывания, лучше взять качественные крепления с доводчиками, которые стандартно открываются.

Верхние ящики

Выбирайте одинаковый размер для верхних ящиков. Делайте их вертикальными, чтобы кухня выглядела опрятнее.

Где расположить посудомойку

Располагайте посудомойку у раковины. Чтобы повысить эргономику помещения, выбирайте правую сторону.

Сушка для посуды

Сушку для посуды делайте в нижнем выдвижном ящике. Верхние ящики, во-первых, сложнее переносят такую ​​нагрузку, во-вторых, – это значительно удобнее в использовании.