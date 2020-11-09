7 предметов интерьера, которые нужно немедленно выбросить
Эти вещи делают ваш интерьер устаревшим и неопрятным. Рассказываем что нужно немедленно вынести в помойку.
О том, от каких вещей в квартире лучше избавиться, сообщает Всвіті.
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Полиэтиленовые шторки для ванной комнаты
Шторки уже не в моде / Фото loveshtory.com
Выглядят дешево и устарело. Лучше заменить их современными конструкциями из стекла.
Диванный уголок на кухне
Такая мебель уже неактуальна / Фото novaya-mebel.com
Предмет гордости наших бабушек и дедушек, однако он давно вышел из моды. Уголок съедает пространство, выглядит некрасиво и возвращает вас в прошлое.
Мягкие сиденья для унитаза
Такое сидение негигиенично / Фото Mr-build
Родом из бурных 90-х годов. Но такие сиденья не гигиеничны. Кроме того, похвастаться современным дизайном они не могут. Поэтому от них лучше избавиться.
Тяжелый кожаный гарнитур
Лучше выбирать современный вариант мебели / Фото olx.ua
Когда-то его считали предметом роскоши, однако сейчас ничего, кроме накопления пыли, вашему дизайну он не принесет.
Такие гарнитуры можно приобрести и сейчас, однако советуем отказаться от них. Они слишком дорогие и часто не подходят к скромным интерьерам квартир.
Если вы хотите кожаный диван, выбирайте из современных и компактных вариантов.
Пластиковые аксессуары в ванной комнате
Пластик в ванной устарел / Фото Vannayasovety
Такие вещи имеют невысокую цену, поэтому пользуются популярностью. Но, к сожалению, они делают интерьер дешевым и примитивным.
Попробуйте найти альтернативу: например, керамические или деревянные мыльницы и подставки. Их цена может быть невысокой, а выглядят они лучше.
Мусорное ведро из чего попало
Приобретите полноценное мусорное ведро вместо подручных вариантов / Фото izdoski.com
Сегодня существует немало современных вариантов для выбрасывания мусора. Некоторые модели даже предназначены для сортировки отходов.
Поэтому избавьтесь от неопрятного старого ведра. Вместо него лучше приобрести вариант, который можно спрятать в шкафчик на кухне.
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Компьютерный стол с кучей дисков
Избавляйтесь от ненужных вещей / Фото Old-games
Ранее было престижно иметь как можно больше компьютерных принадлежностей. Диски, кассеты, множество полок с разным хламом – но настала пора заменить старый стол на легкий и мобильный вариант.
Существует немало стильных компьютерных столов, даже при невысокой цене. А все лишние вещи пора спрятать в ящики или выбросить.
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