Эти вещи делают ваш интерьер устаревшим и неопрятным. Рассказываем что нужно немедленно вынести в помойку.

О том, от каких вещей в квартире лучше избавиться, сообщает В світі .

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Полиэтиленовые шторки для ванной комнаты



Шторки уже не в моде / Фото loveshtory.com

Выглядят дешево и устарело. Лучше заменить их современными конструкциями из стекла .

Диванный уголок на кухне



Такая мебель уже неактуальна / Фото novaya-mebel.com

Предмет гордости наших бабушек и дедушек, однако он давно вышел из моды. Уголок съедает пространство , выглядит некрасиво и возвращает вас в прошлое.

Мягкие сиденья для унитаза



Такое сидение негигиенично / Фото Mr-build

Родом из бурных 90-х годов. Но такие сиденья не гигиеничны . Кроме того, похвастаться современным дизайном они не могут. Поэтому от них лучше избавиться.

Тяжелый кожаный гарнитур



Лучше выбирать современный вариант мебели / Фото olx.ua

Когда-то его считали предметом роскоши, однако сейчас ничего, кроме накопления пыли, вашему дизайну он не принесет.

Такие гарнитуры можно приобрести и сейчас, однако советуем отказаться от них. Они слишком дорогие и часто не подходят к скромным интерьерам квартир.

Если вы хотите кожаный диван, выбирайте из современных и компактных вариантов.

Пластиковые аксессуары в ванной комнате



Пластик в ванной устарел / Фото Vannayasovety

Такие вещи имею т невысокую цену, поэтому пользуются популярностью. Но, к сожалению, они делают интерьер дешевым и примитивным.

Попробуйте найти альтернативу: например, керамические или деревянные мыльницы и подставки. Их цена может быть невысокой, а выглядят они лучше.

Мусорное ведро из чего попало



Приобретите полноценное мусорное ведро вместо подручных вариантов / Фото izdoski.com

Сегодня сущ ествует немало современных вариантов для выбрасывания мусора. Некоторые модели даже предназначены для сортировки отходов .

Поэтому избавьтесь от неопрятного старого ведра. Вместо него лучше приобрести вариант, который можно спрятать в шкафчик на кухне.

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Компьютерный стол с кучей дисков



Избавляйтесь от ненужных вещей / Фото Old-games

Ранее было престижно иметь как можно больше компьютерных принадлежностей. Диски, кассеты, множество полок с разным хламом – но настала пора заменить старый стол на легкий и мобильный вариант.