"Six Square House" состоит из шести модулей размером 24x24 дюйма (0,6х0,6 метра), каждый из них геометрической формой. Линии острых крыш сливаются, а полосатая текстура темно-серого дерева акойя усиливает динамичность архитектуры.

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Вид крыши сверху / Фото young-projects.com

Дом площадью 325 квадратных метров содержит 2 спальни, 3 ванные комнаты, кухню, жилые помещения, открытое крыльцо и гараж. Жилые помещения открываются непосредственно на ландшафт, предназначенный для развлечений: центральный двор, луг и дом у бассейна.

Фасад дома / Фото young-projects.com

Вид во внутренний дворик / Фото young-projects.com

Кухня расположенная в центре дома, примыкающего к треугольному двору, что образовался.

Кухня-гостиная / Фото young-projects.com

Кухня / Фото young-projects.com

Жилые помещения и кухня связаны между собой . Это подчеркивает поток непрерывной управляемой геометрии потолка, тогда как спальни имеют более частный характер, из них открывается вид на зрелые и узластые дерева, стоящие на территории.

Стильная мебель дополняет архитектуру самого дома / Фото young-projects.com

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Непрерывность пространства подчеркивает индивидуальность этого дома / Фото young-projects.com