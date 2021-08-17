6 заброшенных помещений, которые удалось превратить в уютные дома: фото до и после

6 героев сегодняшних историй решили не начинать строение собственного дома с нуля. Вместо этого они отреставрировали давно заброшенные помещения.

Недавно полуразрушенные храмы, школы, фермы и подвальные помещения сегодня стали уютными домами, особняками и гостиничными комплексами. Как выглядели эти здания в прошлом и что в них изменилось сейчас – дальше.

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Пара купила заброшенную ферму и превратила ее в роскошный дом

Ремонтные работы / Фото Insider

Кухня до ремонта / Фото Insider

Кухня и жилая зона после ремонта / Фото Insider

Прожив в Лас-Вегасе 15 лет, супружеская пара решила совершить путешествие в Пенсильванию. Их дети давно уехали из дома, поэтому родители больше не были привязаны к старому дому. Так, во время путешествия возникла идея приобрести заброшенную ферму за 220 тысяч долларов.

В 2018 году пара занялась ремонтом главного здания.

Когда мы вошли в дверь, не знали, сможем ли пройтись по комнатам без противогазов, – рассказал мужчина о первых впечатлениях от дома.

Главный дом был построен всего 30 лет назад, но на ферме есть еще 3 помещения, построенные примерно 100 лет назад.

Обновленная спальня / Фото Insider

90% работ пара выполнила самостоятельно, а главный дом подвергся серьезной реконструкции. После капитального ремонта темная кухня превратилась современное светлое помещение.

Санузел / Фото Insider

Сейчас в доме 5 спален и 6 ванных комнат. В 2020 году, пара потратила 150 тысяч долларов на завершение ремонтных работ.

Супруги купили и отреставрировали 120-летнюю церковь: теперь это дом

Фасад заброшенной церкви / Фото Insider

В 2016 году Анастасия и Гюнтер купили церковь за 320 тысяч долларов. Примерный возраст Церкви Всех Святых – 120 лет. До 1950-х годов она использовалась для служб, однако с уменьшением численности прихожан, необходимость в церкви исчезла.

Дом перед реконструкцией / Фото Insider

Кухня / Фото Insider

Приступив к восстановлению помещения, паре пришлось полностью восстановить водопровод и электропроводку, а также позаботиться о новой мебелью. Самой сложной в обновлении стала зона сегодняшней кухни. На ее ремонт ушло 3 месяца.

Супруги пытались сохранить максимум оригинальных элементов, чтобы не повредить архитектурную целостность здания.

Большая гостиная / Фото Insider

Настоящей изюминкой здания есть просторный зал с высокими потолками и витражными окнами. Чтобы подчеркнуть историческое значение комнаты, новые владельцы использовали антикварную мебель.

Одна из спален дома / Фото Insider

Главная спальня находится на втором этаже. Всего в бывшей церкви расположены 3 спальни и 2 ванные комнаты.

Христианская церковь стала роскошным кондоминиум-отелем

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Фасад / Фото Insider

В 2011 году власти города готовилась снести полуразрушенное здание построенное еще в 1915 году. Но ею вовремя заинтересовался местный инженер Сиамак Ахаван.

Обновленный холл / Фото Insider

В течение следующих 4 лет он отремонтировал здание и превратил его в 3 просторные квартиры. Стоимость каждой из них составляет сегодня около 65 миллионов долларов.

В проекте сочетаются современные технологии и старинные материалы / Фото Insider

Деревянные элементы, кирпичная кладка и промышленные балки были сохранены. Это помогло совместить оригинальную архитектуру здания с современной техникой.

Открытая площадь квартиры / Фото Insider

Одна из самых роскошных квартир имеет площадь 510 квадратных метров. Здесь расположена гостиная, кухня-столовая и 3 спальни. Кондоминиум также оборудован гаражами для машин.

Полуразрушенный подвал в Англии был преобразован в стильную квартиру

Фасад исторического здания в Англии / Фото Insider

Джейми Барроуз, профессиональный сноубордист из Англии, купил двухуровневое помещение в 2016 году. Через 3 года он начал ремонт. Поскольку здание считается историческим памятником, Берроузу пришлось быть осторожным на всех этапах восстановления.

Оригинальный камин / Фото Insider

Первый уровень дома оказался заброшенным подвалом, неприспособленным для жизни. Когда-то их использовали как помещение для слуг.

Обновленный подвал стал уютной комнатой для отдыха / Фото Insider

После 5 месяцев ремонта Барроуз полностью реставрировал пространство, вернув сюда уют и светлые тона.

Семья купила заброшенный масонский храм в Индиане за 89 тысяч долларов

Фасад бывшего дома масонов / Фото Insider

Еще одной семье удалось приобрести заброшенный масонский храм. Когда группа масонов перенесла место для встреч в другое место, это здание было выставлено на продажу. Семья Каниццаро решила купить этот дом за 89 тысяч долларов в 2017 году и превратить его в дом своей мечты.

Сегодня пара продолжает медленно ремонтировать комнату за комнатой.

Обновленная кухня / Фото Insider

Пара рассказывает, что большинство помещений сводилось с нуля, а мебель изготавливались на заказ. Хотя в здании было 6 ванных комнат, ни одна из них не подходила для купания, поэтому им пришлось поставить душ.

Площадь здания составляет 1858 квадратных метров, но семья успела восстановить лишь небольшую часть. На втором этаже расположена роскошная библиотека с встроенными книжными шкафами. На стекле выгравированы масонские символы.

Библиотека / Фото Insider

Центральный зал еще в процессе ремонта, но семья надеется, что здесь удастся разместить большую игровую комнату и место для проведения культурных мероприятий.

Новые владельцы мечтают превратить зал на место культурных встреч / Фото Insider

Пара купила заброшенную начальную школу и превратила ее в особняк

Фасад бывшей школы / Фото Insider

Начальная школа Перри открылась в 1965 году, недолго проработав, здание начало разрушаться. Сейчас помещение получило вторую жизнь.

Гостиная в помещении бывшей школы / Фото Insider

Переработанный проект стал просторным домом площадью 1367 квадратных метров. В доме 4 спальни и 4 ванные комнаты. Гостиная оснащена современным камином и прилегающей мини-кухней.

Кухня отмечена наградами / Фото Insider