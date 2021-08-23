6 вещей, которые категорически нельзя размещать в небольших комнатах

Чтобы сделать небольшое помещение функциональным и продуманным, придется соблюдать принципы пропорциональности, то есть отказаться от слишком габаритных вещей. Кроме того, даже небольшая мебель, которая играет больше декоративную, чем практическую роль, может негативно повлиять на вид комнаты.

Чтобы помочь вам избежать ошибок и предотвратить покупку лишних вещей во время ремонта или в процессе меблировки небольших помещений, собрали 6 предметов, которые не пригодятся вам и только повредят интерьеру. Ознакомьтесь с ними, чтобы раз и навсегда улучшить вид небольших комнат.

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Громоздкая стенка

Откажитесь от габаритных стенок / Фото Pinterest

Стенка – один из самых массовых пережитков прошлого. Нередко они вмещают большинство вещей ежедневного потребления, верхнюю одежду, декор, а также серванты, которые никогда не используются. Казалось бы, такая емкость делает стенку удачным выбором, однако, чтобы достичь уюта о такой вещи лучше забыть.

Вместо сплошного громоздкого шкафа уместнее использовать минималистичный стеллаж. Это наполнит комнату светом и обеспечит ненавязчивое зонирования пространства.

Вешалка-стойка

Замените вешалки-стойки на крючки / Фото Pinterest

Тонкая конструкция способна украсить современный интерьер и подойти для людей, которые предпочитают капсульный гардероб. Но в небольших квартирах стойка спровоцирует больше бытовых проблем по сравнению с аккуратным гардеробом. Такая вешалка не защищает вещи от пыли, а вместе с плечиками на которых висит одежда, еще и занимает много площади.

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Также вешалке-стойке не место в тесной прихожей. Это решение практичнее заменить настенными крючками.

Маленький журнальный столик

Акцентируйте внимание на рабочем месте / Фото Pinterest

Если у вас небольшая квартира-студио, которая одновременно является гостиной, кабинетом, спальной и кухней, стоит отказаться от самого малого стола для зоны встреч с друзьями. Дело в том, что кухонная поверхность и рабочий стол будут гармонировать между собой, тогда как журнальный стол будет мешать визуальной целостности помещения и препятствовать передвижению.

Кресло в спальне

Если есть желание, попробуйте вынести кресла на балкон / Фото Pinterest

Отдельный уголок для кресла, торшера и библиотеки – это роскошь, которая требует пространства. К сожалению, в небольших помещениях мягкое кресло превращается на место скопления одежды, а не на уютную зону для отдыха.

Туалетный столик

Туалетный столик не должен быть акцентным элементом комнаты / Фото Pinterest

Такие столики оснащены массивными зеркалами и несколькими полками для хранения косметики. Однако столь массивная конструкция займет много места в спальне. Лучше расположить отдельное большое зеркало вблизи окна, а вместо полок использовать плетеные корзины.

Прикроватная тумба

Откажитесь от прикроватных тумб / Фото Pinterest

Это решение может украсить интерьер большой спальни и обрезать часть и без того малой комнаты. Чтобы не допустить этого, обустройте навесную полку, которая будет в разы полезнее чем тумбочка и к тому же – сэкономит место на полу.

В целом эксперты сходятся во мнении, что не стоит использовать много мелких предметов для хранения отдельных предметов. Оптимальный вариант для небольших помещений – встроенный шкаф, который разгрузит пространство и спрячет все вещи за закрытыми дверями.