Чтобы помочь вам избежать ошибок и предотвратить покупку лишних вещей во время ремонта или в процессе меблировки небольших помещений, собрали 6 предметов, которые не пригодятся вам и только повредят интерьеру. Ознакомьтесь с ними, чтобы раз и навсегда улучшить вид небольших комнат.

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Громоздкая стенка

Откажитесь от габаритных стенок / Фото Pinterest

Стенка – один из самых массовых пережитков прошлого. Нередко они вмещают большинство вещей ежедневного потребления, верхнюю одежду, декор, а также серванты, которые никогда не используются. Казалось бы, такая емкость делает стенку удачным выбором, однако, чтобы достичь уюта о такой вещи лучше забыть.

Вместо сплошного громоздкого шкафа уместнее использовать минималистичный стеллаж. Это наполнит комнату светом и обеспечит ненавязчивое зонирования пространства.

Вешалка-стойка

Замените вешалки-стойки на крючки / Фото Pinterest

Тонкая конструкция способна украсить современный интерьер и подойти для людей, которые предпочитают капсульный гардероб. Но в небольших квартирах стойка спровоцирует больше бытовых проблем по сравнению с аккуратным гардеробом. Такая вешалка не защищает вещи от пыли, а вместе с плечиками на которых висит одежда, еще и занимает много площади.

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Также вешалке-стойке не место в тесной прихожей. Это решение практичнее заменить настенными крючками.

Маленький журнальный столик

Акцентируйте внимание на рабочем месте / Фото Pinterest

Если у вас небольшая квартира-студио, которая одновременно является гостиной, кабинетом, спальной и кухней, стоит отказаться от самого малого стола для зоны встреч с друзьями. Дело в том, что кухонная поверхность и рабочий стол будут гармонировать между собой, тогда как журнальный стол будет мешать визуальной целостности помещения и препятствовать передвижению.

Кресло в спальне

Если есть желание, попробуйте вынести кресла на балкон / Фото Pinterest

Отдельный уголок для кресла, торшера и библиотеки – это роскошь, которая требует пространства. К сожалению, в небольших помещениях мягкое кресло превращается на место скопления одежды, а не на уютную зону для отдыха.

Туалетный столик

Туалетный столик не должен быть акцентным элементом комнаты / Фото Pinterest

Такие столики оснащены массивными зеркалами и несколькими полками для хранения косметики. Однако столь массивная конструкция займет много места в спальне. Лучше расположить отдельное большое зеркало вблизи окна, а вместо полок использовать плетеные корзины.

Прикроватная тумба

Откажитесь от прикроватных тумб / Фото Pinterest

Это решение может украсить интерьер большой спальни и обрезать часть и без того малой комнаты. Чтобы не допустить этого, обустройте навесную полку, которая будет в разы полезнее чем тумбочка и к тому же – сэкономит место на полу.

В целом эксперты сходятся во мнении, что не стоит использовать много мелких предметов для хранения отдельных предметов. Оптимальный вариант для небольших помещений – встроенный шкаф, который разгрузит пространство и спрячет все вещи за закрытыми дверями.