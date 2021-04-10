Перед началом ремонта мы все задумываемся, как должен выглядеть потолок. Кроме натяжных и гипсокартонных потолков есть еще множество вариантов, которые почему-то довольно редко используют. Дизайнер Ирина Лесюк поделилась своим видением на современный потолок, читайте подробнее в нашем материале.

Извечная борьба: гипсокартонных или натяжной потолок. Владельцы квартир, которые хотят как можно быстрее закончить ремонт, часто выбирают натяжной потолок из-за быстрого монтажа. Однако натяжной потолок не всегда является наилучшим вариантом . Если приложить щепотку терпения и фантазии, то потолок может превратиться в изюминку вашего помещения. В своем ютуб канале дизайнер Ирина Лесюк рассказала о современной отделки потолка.

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1. Натяжной потолок

Натяжные потолки чаще всего используют двух типов: глянцевый и матовый . Больше всего вопросов возникает у дизайнеров по составу самой ПВХ пленки, ведь такой вариант НЕ БУДЕТ экологичным. Глянцевый потолок уже давно неактуален , не стоит его использовать, это только удешевит интерьер . Матовый иногда может выглядеть стильно, и быть функциональным . Например, по периметру, мы можем использовать гипсокартон, а в качестве освещения локально сделать матов ый натяжной потолок с подсветкой .

Гипсокартонный потолок с натяжным в качестве освещения / Фото инстаграм Ирины Лесюк

Также стильным решением будет использование профиля теневого шва. Его можно покрасить в черный, или добавить лед подсветку.

Стык потолка со стеной с помощью профиля теневого шва​ / Фото google

2. Гипсокартонный потолок

Самым распространенным вариантом является, конечно, гипсокартонный потолок. Он позволяет сконструировать ниши любого назначения и не имеет большой нагрузки. При этом если у вас запроектирован светильник с большим весом, или металлическая конструкция, то нужно укрепить ее. Если вы выбрали для себя интерьер в стиле минимализм, то дизайнер советует сделать прямой (без перепадов) белый потолок. Светлый верх (небо) и темный низ (земля) воспринимается лучше.

Прямая гипсокартонный потолок / Фото инстаграм Ирины Лесюк

Преимуществом является проще установления диффузоров, механизмов для штор и монтирование ниш для встроенных трековых светильников.

Встроенные трековые светильники в гипсокартонный потолок / Фото инстаграм Ирины Лесюк

3. "Голый" (монолитный) потолок

"Голая" потолок, особенно если это монолит, часто используется в коммерческих помещениях. В жилых несколько реже, однако не стоит ее бояться. Если это старая застройка и там остались "следы времени" – ничего страшного, ее можно отреставрировать с помощью декоративной штукатурки, или же просто почистить. "Голую" потолок следует покрыть матовым лаком. При этом нужно помнить, что монолит нельзя штробить и проводка должна быть ТОЛЬКО внешней.

Внешняя проводка освещения / Фото google

3. Потолок с балками

Потолок с балками часто встречается в частных домах. Если же это мансардный этаж и это конструкционные балки крыши , то их придется зашить для утепления крыши . Однако можно сделать "фальшивые" балки с натурального дерева, будет выглядеть очень красиво и подчеркнет архитектуру помещения.

Потолок с окрашенными балками / Фото framework.eu

Потолок с конструктивными балками / Фото инстаграм Ирины Лесюк

4. Подвесной потолок

Такой потолок лучше всего использовать в коммерческих помещениях (торговые центры, галереи). Подвесной потолок с декоративными балками, деревянными рейками, металлическими профилями выглядят очень стильно и современно.

Потолок с акустическими панелями / Фото google

Потолок с тонкими деревянными балками / Фото google

5. Винтажн ый потолок

Винтажн ый потолок актуален, если это действительно винтаж . Разнообразная лепнина, росписи только дополнят ваш интерьер. Кроме того, дизайнеры сейчас часто используют элементы неоклассики в интерьере, такой потолок станет его украшением, но, конечно, его следует реставрировать.

Винтажн ый потолок / Фото инстаграм Ирины Лесюк

6. Потолок из деревянных реек / вагонки / планкета

Планкен – это инновационный отделочный материал, который представлен деревянными дощечками, края которых имеют закругленные или скошенные фаски. Главное его назначение – это отделочные работы внутри помещений и снаружи зданий.

Если вы используете такой способ отделки потолка, то все зависит от дерева (может быть термически модифицированная древесина, может быть натуральная), от породы , от тонировки / лакирование в разный цвет . Также можно делать различные вариации : комбинировать ширину планок, делать разнообразную раскладку (короче планка / длиннее планка), чтобы создать хаотичность. Деревянные рейки на потолке лучше использовать тонкие , чтобы это выглядело аккуратно и подчеркивало архитектуру.

Потолок с использованием планкена / Фото инстаграм Ирины Лесюк

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Потолок с использованием разного цвета и длины планкета / Фото google

Цвет потолка необязательно должен быть белым , вы можете покрасить ее в тон стен или светлым оттенком серого / бежевого . Если вы использовали декоративную штукатурку , то можете ее повторить и на потолке . Такой прием сейчас очень популярен среди современных интерьеров.