Отделка метрополитена во всем мире привлекает все больше внимания поклонников необычного дизайна. Киевская подземка тоже может похвастаться роскошными, а порой даже эпатажными интерьерами. Итак, на каких станциях нужно остановиться и внимательно рассмотреть все вокруг?

Как превратить обычный путь в экскурсионный маршрут, рассказывает Doba.ua.

"Олимпийская"



"Олимпийская" поражает своей монументальностью / Фото Doba.ua

"Изюминка" станции – в мозаичной композиции с олимпийскими кольцами. Панно, которое занимает всю стену, сделано из крошечной кафельной плитки – смальты.

Монументальные колонны добавляют эффектности интерьеру станции.

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"Славутич"



Синяя цветовая гамма символизирует неспокойные воды Днепра / Фото Mirmetro

Тематика интерьера станции – "ночь на Днепре". Стены здесь украсили мрамором и голубым профилем. Современный акцент – колонны из нержавеющего металла. Светильники имитируют звездное небо.

"Славутич" – одна из самых стильных и современных станций Киевской подземки. Здесь все создано, чтобы подчеркнуть бурный характер реки Днепр.

"Теремки"



Интересные орнаменты нередко оказываются в центре внимания пассажиров / Фото Doba.ua

Геометрические мозаики на потолке и стенах привлекают взгляд того, кто посещает станцию ​​впервые. Фонари необычной формы дают дневной свет и создают настроение.

"Хрещатик"



На стенах – панно со сложными орнаментами / Фото Doba.ua

Станция украшена мрамором желтого и розового оттенков. Известна также своими керамическими панно с растительными узорами.

Создала настенные картины художница Оксана Грудзинская.

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"Золотые ворота"



Отделка этой станции создает старинную атмосферу / Фото Doba.ua

"Золотые ворота" часто вносят в списки самых красивых станций метрополитена Украины и мира.

На мозаиках здесь изображены сценки из украинской истории: Киевская Русь, князья, различные древние символы. Роскошные светильники подчеркивают атмосферу старины.

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