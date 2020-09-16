5 впечатляющих станций киевского метро – фото
Отделка метрополитена во всем мире привлекает все больше внимания поклонников необычного дизайна. Киевская подземка тоже может похвастаться роскошными, а порой даже эпатажными интерьерами. Итак, на каких станциях нужно остановиться и внимательно рассмотреть все вокруг?
Как превратить обычный путь в экскурсионный маршрут, рассказывает Doba.ua.
"Олимпийская"
"Олимпийская" поражает своей монументальностью / Фото Doba.ua
"Изюминка" станции – в мозаичной композиции с олимпийскими кольцами. Панно, которое занимает всю стену, сделано из крошечной кафельной плитки – смальты.
Монументальные колонны добавляют эффектности интерьеру станции.
Интересно: Удивительные фото львовских подъездов: яркая подборка
"Славутич"
Синяя цветовая гамма символизирует неспокойные воды Днепра / Фото Mirmetro
Тематика интерьера станции – "ночь на Днепре". Стены здесь украсили мрамором и голубым профилем. Современный акцент – колонны из нержавеющего металла. Светильники имитируют звездное небо.
"Теремки"
Интересные орнаменты нередко оказываются в центре внимания пассажиров / Фото Doba.ua
Геометрические мозаики на потолке и стенах привлекают взгляд того, кто посещает станцию впервые. Фонари необычной формы дают дневной свет и создают настроение.
"Хрещатик"
На стенах – панно со сложными орнаментами / Фото Doba.ua
Станция украшена мрамором желтого и розового оттенков. Известна также своими керамическими панно с растительными узорами.
Создала настенные картины художница Оксана Грудзинская.
Еще по теме: Вокзал в Лондоне стал лучшим в Европе – фото здания
"Золотые ворота"
Отделка этой станции создает старинную атмосферу / Фото Doba.ua
На мозаиках здесь изображены сценки из украинской истории: Киевская Русь, князья, различные древние символы. Роскошные светильники подчеркивают атмосферу старины.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке