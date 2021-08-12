Дизайнеры назвали 5 вещей, которые нельзя располагать в гостиной: чем их заменить

Гостиная – кажется лучшим помещением для того, чтобы продемонстрировать свои предпочтения и похвастаться своими интересами перед гостями. Но не все, что вы хотите выставить "напоказ" является целесообразным. Дизайнеры интерьеров выделили 5 некрасивых предметов, которые не стоит располагать в гостиной.

Конечно, не все эти советы универсальны. Если интерьер дома выполнен в соответствующем стиле, а вещи из "черного списка" опытных дизайнеров предусмотрены дизайн-проектом, разработанным под ваши пожелания и цели, вероятно, в этом нет никакой катастрофы.

К теме ТОП-5 ошибок при выборе кондиционеров и как их избежать: советы экспертов

Для всех остальных этот список должен стать напоминанием, какие вещи уместны в гостиной, а от чего лучше избавиться.

Кресла-мешки – бельмо на глазу

Хотя кресла-мешки удобны и добавляют дому игривости, это совсем не тот предмет, который нужен в гостиной взрослого человека. Они выглядят, как деформированные пятна и к тому же – забирают немало площади.

Купите качественный диван



Вместо кресел-мешков купите качественный диван / Фото Unsplash

Инвестируйте средства в качественный диван, который прослужит вам в течение долгого времени. Рассчитывайте, что диван должен стать главным расходом в вашей гостиной.

Если этого окажется недостаточно, чтобы создать уют и атмосферу непринужденности, используйте несколько мягких и ярких подушек или одеял.

Постеры – не лучший выбор искусства

Дешевое искусство может мгновенно подорвать эстетику вашего пространства. Как минимум, избегайте наклеивания постеров на стене.

Сосредоточьтесь на абстрактном искусстве

Используйте выразительные формы искусства / Фото unsplash

Для начала вы можете купить рамку и вставить в нее работу любимого художника или фотографа. Впоследствии вы можете усовершенствовать пустую стену абстрактным искусством.

Искусственные цветы – это моветон

Искусственные растения вышли из моды много лет назад, поэтому все неживое, чем вы украшаете гостиную выглядеть устаревшим и делать вашу гостиную непривлекательной для гостей дома.

Вместо этого используйте журнальный столик с декором



Используйте книги как декор / Фото unsplash

Если у вас нет возможности ухаживать за живыми растениями, лучше совсем отказаться от зелени. Вместо этого используйте яркие декоративные предметы. Для этого вам понадобится незаменимый элемент гостиной – журнальный столик. Украсьте его вазами с камнями, книгами, рамками с фото и другими мелочами, которые важны для вас в этот период жизни.

Никаких тренажеров в гостиной

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте , заполнив соответствующую форму.

Уберите весы, тренажеры и коврик для йоги из своей гостиной. То, что вы занимаетесь спортом – похвально, но для снаряжения нужна отдельная зона дома.

На освободившемся от тренажеров месте стоит разместить современные светильники



Фигурные торшеры украсят комнату / Фото Unsplash

Вечером вам понадобится спокойное освещение, которое изменит атмосферу вашей гостиной. Для этого подойдут минималистичные торшеры с функцией регулировки направления и интенсивности светового потока.

Избегайте этнических принтов, если вы не чувствуете культурной связи с этими деталями

Сегодня тема культурного присвоение актуальна как никогда раньше. Чтобы избежать нежелательных конфликтов, дизайнеры рекомендуют отказаться от модных племенных принтов в гостиной. Особенно, если они являются продуктом массового производства и никак не переплетаются с общей концепцией проекта.

Зато используйте нейтральный ковер



Нейтральный ковер в интерьере / Фото Unsplash

Мягкий нейтральный ковер из хлопка и шерсти сделает вашу комнату элегантной и сдержанной.