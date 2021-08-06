В своей квартире девушка использовала смелые абстрактные формы, яркие обои и золотые акценты. По ее мнению, эклектика, то есть сочетание разных стилей, способна продемонстрировать вашу личность, тогда как скопированы с Pinterest картинки могут быстро надоесть.

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Стиль кантри



Как освежить белый интерьер / Фото инстаграм Emily Rayna

Элементы, характерные для современного дома в стиле кантри, могут мешать в быту. Массивные деревянные мебель, эффект кракелюр и отсутствие декора делают такие интерьеры грубыми и невыразительными. Современный дизайн движется к менее однозначным решениям и большей индивидуализации.

Один из самых простых способов осовременить стиль кантри – добавить цвет. Это может быть как цветной декор, так и акцентные стены. Если вы боитесь ошибиться с яркими элементами, просто используйте вазоны.

Белые комнаты

Популярность белых пространств стремительно растет, но все квартиры выполнены в таком стиле выглядят абсолютно идентично. Сегодня все больше дизайнеров сходятся во мнении, что стерильные помещения негативно влияют на производительность. Зато использование различных цветов, форм, узоров и текстур действительно стимулирует вашу деятельность.

Средиземноморский стиль в интерьере



Забудьте о нежных оттенках и экспериментируйте с палитрой ярких цветов / Фото urbanowl

Как и дома в стиле кантри, средиземноморский стиль пережил свой пик популярности. Сегодня дизайнеры сходят во мнении, что светло-голубые элементы массового производства больше неактуальны, то же самое касается избытка подушек, тюли и ковров с морскими мотивами.

Теперь акцент делается на уникальных изделиях и сдержанной мебели. Вместо неинтересных стен в доме появляются фрески и узоры. Даже выбирая мраморное покрытие, характерное для средиземноморского стиля, дизайнеры все чаще обращаются к яркому тераццо, а не к бледной керамической плитки.

Нефункциональные предметы



Окружите себя функциональными предметами / Фото инстаграм Emily Rayna

Из-за пандемии COVID-19, все больше людей обратили внимание на функциональность своих домов. Конечно, этот аспект учитывался всегда, но сегодня взгляд на него несколько сместился.

Раньше люди находились в доме только утром и вечером. Сегодня множество из них работают и учатся из дома. Это означает, что назначение помещений расширяется.

Чтобы сделать дом более функциональным, сформулируйте четкий запрос: если вам нужна более широкая кухня – поработайте над созданием дополнительного островка, если не хватает места для работы – расширьте подоконник, чтобы добавить стол.

Прямое копирование с Pinterest

Pinterest, который был запущен в 2009 году, быстро стал популярным приложением для вдохновения в сфере дизайна интерьеров. К сожалению, не все эти идеи совместимы с жизнью, причем большинство популярных референсов давно вышли из моды.

Чтобы создать дизайн, который не будет выглядеть устаревшим, прислушайтесь к себе и своим потребностям. Не нужно копировать то, что сделали другие, если это не подходит для вас.