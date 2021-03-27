Цветы, свечи и уют: 5 ванных комнат, идеальных для релакса – фото
Кто сказал, что интерьер ванной комнаты должен быть скучным и сдержанным? Посмотрите на ванные, которые стали популярными в инстаграме благодаря своему оригинальному декору.
Источник:24 канал
Если вы давно мечтали иметь ванну, в которой можно не только делать гигиенические процедуры, но и отдыхать телом и душой, обратите внимание на эти варианты. Вы также можете сделать подобный декор в своей ванной – это не требует много средств и усилий.
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Ванна с полочкой для вкусностей
Очень простое решение. На края ванны установили деревянную доску, на которую можно поставить свечи, чай с печеньем и любой декор.
Ванную украсили хвоей. Растения можно менять в соответствии с сезоном.
Ванная в стиле бохо
Атмосферу создают белые занавески, множество вазонов и интересных аксессуаров. В интерьере использовали дерево и глазурованные керамические горшки для вазонов.
Идеальный лофт
Очень простой интерьер, который выглядит впечатляюще. Стены в ванной оставили кирпичными, неоформленными. На этом фоне прекрасно смотрятся глазированная плитка с узором, а также простой и грубый декор, состоящий из бетонной полки и деревянной лестницы.
Свечи дополняют общую картину и делают атмосферу романтической и расслабляющей.
Ванная с вазонами
Интерьер белого цвета дополнили зелеными растениями. Уют создает мягкий тканый ковер на полу, а также постеры на стенах.
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Ванная в нестандартных цветах
Ярко-синяя плитка на стенах и пол цвета дерева делают этот интерьер необычным. Фигурное зеркало, яркий коврик и ножки ванны делают интерьер утонченно-восточным.
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