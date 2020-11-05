Санузлы играют немалую роль в гармоничном восприятии интерьера всего помещения. Как выглядят стильные ванные со всего мира – посмотрите в нашем материале.

О дизайнерских ванных комнатах рассказывает Dezeen .

Советы: Как оформить маленький санузел

Розовая комната в розовой квартире



В квартире преобладает единственный оттенок / Фото Dezeen

Помещение под на званием Minimal Fantasy расположено в Мадриде. Ванную комнату украсили розовой керамической плиткой, шторами и зеркалами в ярких рамках.

Все для того, чтобы ванная комната соответствовала концепции квартиры. Жилье почти полностью выполнено в розовом цвете.

Ванная под крышей в Словакии



Необычный интерьер ванной комнаты / Фото Dezeen

Проект, построенный неподалеку от Бра тиславы, называется "Дом V" . В доме скатная деревянная крыша.

В интерьере ванной комнаты использовали старый кирпич. Особую атмосферу создает окно в потолке.

Ванная в небоскребе



Стены выглядят динамично / Фото Dezeen

Ее построили в квартире в Нью-Йорке . Санузел соответствует концепции небоскреба: здесь все выглядит стремительным и футуристическим.

Серая мраморная плитка создает ощущение вечного движения.

Санузел с панорамой гор



Панорамное окно в ванной комнате / Фото Dezeen

Эту ванную комнату сделали в "Доме с тремя глазами". Дом расположен в сельской местности в Австрии.

Ванную разместили у большого окна, чтобы можно было наслаждаться видами.

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Грузинский дом в сердце Шотландии



Частичка грузинского колорита в Шотландии / Фото Dezeen

Ванная в грузинском стиле напоминает о путешествиях и л юбимых местах. Находится она в квартире в Эдинбурге .