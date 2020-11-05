Со всего мира: 5 невероятных ванных комнат от известных дизайнеров
Санузлы играют немалую роль в гармоничном восприятии интерьера всего помещения. Как выглядят стильные ванные со всего мира – посмотрите в нашем материале.
О дизайнерских ванных комнатах рассказывает Dezeen.
Советы: Как оформить маленький санузел
Розовая комната в розовой квартире
В квартире преобладает единственный оттенок / Фото Dezeen
Помещение под названием Minimal Fantasy расположено в Мадриде. Ванную комнату украсили розовой керамической плиткой, шторами и зеркалами в ярких рамках.
Все для того, чтобы ванная комната соответствовала концепции квартиры. Жилье почти полностью выполнено в розовом цвете.
Ванная под крышей в Словакии
Необычный интерьер ванной комнаты / Фото Dezeen
Проект, построенный неподалеку от Братиславы, называется "Дом V". В доме скатная деревянная крыша.
В интерьере ванной комнаты использовали старый кирпич. Особую атмосферу создает окно в потолке.
Ванная в небоскребе
Стены выглядят динамично / Фото Dezeen
Ее построили в квартире в Нью-Йорке. Санузел соответствует концепции небоскреба: здесь все выглядит стремительным и футуристическим.
Серая мраморная плитка создает ощущение вечного движения.
Санузел с панорамой гор
Панорамное окно в ванной комнате / Фото Dezeen
Эту ванную комнату сделали в "Доме с тремя глазами". Дом расположен в сельской местности в Австрии.
Ванную разместили у большого окна, чтобы можно было наслаждаться видами.
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Грузинский дом в сердце Шотландии
Частичка грузинского колорита в Шотландии / Фото Dezeen
Ванная в грузинском стиле напоминает о путешествиях и любимых местах. Находится она в квартире в Эдинбурге.
Комнату украсили темно-зеленой глазурованной плиткой в нижней половине стен. Потолок и верхнюю часть стен оставили белыми. Раковину установили на деревянном серванте 1960-х годов.
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