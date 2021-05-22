5 стильных интерьеров с барной стойкой: фотоидеи

Барная стойка может выполнять разнообразные функции. Она может служить дополнительным рабочим местом, а может быть удобным местом для вкусного завтрака и посиделок с друзьями вечером. Смотрите 5 интересных идей и вдохновляйтесь.

Чаще всего дизайнеры сочетают барную стойку с кухонным островом. Такой прием позволяет создать минималистичный интерьер и сделать пространство более функциональным.

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# 1

Узкая кухня с островом, которая одновременно является и барной стойкой для завтраков. Такое решение создало удобное место, чтобы выпить кофе перед выходом. Длинный, черный остров имеет нишу, которая позволяет частично скрыть табуреты, чтобы увеличить пространство вокруг.

Такое решение очень актуально сегодня / Фото dezeen

# 2

Игривая кухня открытого плана с закругленным полуостровом была создана в старой квартире в Барселоне. Столешница из тераццо создает идеальное место для завтрака, оборудованное двумя барными стульями Revolver.

Яркая кухня с полуостровом / Фото dezeen

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# 3

Студия дизайна создала проект квартиры в Стокгольме с компактной кухней, что имеет барную стойку для вкусных завтраков. Полуостров с барной стойкой украшен тераццо и вмещает в себя раковину для мытья посуды.

Интересное сочетание тераццо и оливкового цвета / Фото dezeen

# 4

Квартира в Барселоне с компактной кухней открытого плана с МДФ, окрашенная в оранжевый цвет. На острове расположена варочная поверхность, которая оснащена стильной цилиндрической вытяжкой из нержавеющей стали. Половина острова служит барной стойкой для двух человек. Она поддерживается стальной ножкой в одном углу и имеет достаточно места для удобного сиденья. Площадь кухни маловата для обеденного стола, поэтому барная стойка служит, как основное место для трапезы.

Яркая оранжевая кухня с островом и барной стойкой / Фото dezeen

# 5

Архитектор Тернер Воркс создал дом для отдыха в Англии с кухней открытой планировки и столовой с видом на поляну с дикими цветами. В необычном планировке кухни есть зона для хранения, зона для приготовления и бытовой техники, которые расположены вдоль стены, а также большой остров с барной стойкой, установленный на 90 градусов, что образует Т-образную форму кухни. На одном конце острова создано барную стойку из нержавеющей стали. В обеденной зоне расположен стол со скамейками в стиле лофт.

Минималистичная кухня с барной стойкой / Фото dezeen