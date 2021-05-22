Чаще всего дизайнеры сочетают барную стойку с кухонным островом. Такой прием позволяет создать минималистичный интерьер и сделать пространство более функциональным. 

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# 1

Узкая кухня  с островом, которая одновременно является и барной стойкой для завтраков. Такое решение создало удобное место, чтобы выпить кофе перед выходом. Длинный, черный остров имеет нишу, которая позволяет частично скрыть табуреты, чтобы увеличить пространство вокруг.

кухня с островом

Такое решение очень актуально сегодня / Фото dezeen

# 2

Игривая кухня открытого плана с закругленным полуостровом  была создана в старой квартире в Барселоне. Столешница из тераццо создает идеальное место для завтрака, оборудованное двумя барными стульями Revolver.

кухня с островом

Яркая кухня с полуостровом / Фото dezeen

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# 3

Студия дизайна создала проект квартиры в Стокгольме с компактной кухней, что имеет барную стойку для вкусных завтраков. Полуостров с барной стойкой украшен тераццо и вмещает в себя раковину для мытья посуды.

кухня с острвом

Интересное сочетание тераццо и оливкового цвета / Фото dezeen

# 4

Квартира в Барселоне с компактной кухней открытого плана с МДФ, окрашенная в оранжевый цвет. На острове расположена варочная поверхность, которая оснащена стильной цилиндрической вытяжкой из нержавеющей стали. Половина острова служит барной стойкой для двух человек. Она поддерживается стальной ножкой в одном углу и имеет достаточно места для удобного сиденья. Площадь кухни маловата для обеденного стола, поэтому барная стойка служит, как основное место для трапезы.

кухня с барной стойкой

Яркая оранжевая кухня с островом и барной стойкой / Фото dezeen

# 5

Архитектор Тернер Воркс создал дом для отдыха в Англии с кухней открытой планировки и столовой с видом на поляну с дикими цветами. В необычном планировке кухни есть зона для хранения, зона для приготовления и бытовой техники, которые расположены вдоль стены, а также большой остров с барной стойкой, установленный на 90 градусов, что образует Т-образную форму кухни. На одном конце острова создано барную стойку из нержавеющей стали. В обеденной зоне расположен стол со скамейками в стиле лофт.

кухня с барной стойкой

Минималистичная кухня с барной стойкой / Фото dezeen