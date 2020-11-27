Дизайн этих стульев остается неизменным на протяжении многих лет. Их используют в разных стилях. Вы точно видели такие стулья в кафе, барах и офисах.

О знаменитых стульях сообщает ресурс Mayertrade .

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Венский стул

Очень прочный и удобный. Настоящий венский стул весит всего 3 килограмма . Он н е утратил своей популярности на протяжении 150 лет , с тех пор как был изобретен немецким мастером Михаэлем Тонетом . Изобретатель стула был первым, кто начал гнуть дерево с помощью пара .



Венский стул популярен в интерьерах кафе / Фото Salavida

Такие стулья часто можно встретить в заведениях с классическим дизайном .

Виндзорский стул



Существует много вариантов виндзорских стульев / Фото Homebuilding

Эту модель создали в Англии. С нее началась эпоха стульев из изогнутых деревянных деталей .

Характерная особенность виндзорского стула – его делают из точеных деревянных прутьев .

Стул Louis Ghost



Прозрачные стулья пользуются бешеной популярностью / Фото www.tomassiniarredamenti.it

Стильный прозрачный стул , покоривший весь мир. Своей формой он воспроизводит стулья эпохи барокко .

Пластиковая версия классического стула стала чрезвычайно популярной.

Стул Tolix



Металлические стулья ярких цветов / Фото moreton.net.au

Этот металлический экземпляр видели абсолютно все . Его создал француз Ксавье Пошар еще после Первой мировой войны . Такие стулья не боятся погодных условий, поэтому их часто можно увидеть на летних террасах и открытых площадках.

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Стул 69 Artek



Один из самых известных стульев в мире / Фото www.twentytwentyone.com

Эти стулья точно есть дома у вас или ваших близких. Их изготавливают из гнутой березы.