Их знает каждый: 5 наиболее известных стульев в мире – фото
Дизайн этих стульев остается неизменным на протяжении многих лет. Их используют в разных стилях. Вы точно видели такие стулья в кафе, барах и офисах.
О знаменитых стульях сообщает ресурс Mayertrade.
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Венский стул
Очень прочный и удобный. Настоящий венский стул весит всего 3 килограмма. Он не утратил своей популярности на протяжении 150 лет, с тех пор как был изобретен немецким мастером Михаэлем Тонетом. Изобретатель стула был первым, кто начал гнуть дерево с помощью пара.
Венский стул популярен в интерьерах кафе / Фото Salavida
Такие стулья часто можно встретить в заведениях с классическим дизайном .
Виндзорский стул
Существует много вариантов виндзорских стульев / Фото Homebuilding
Эту модель создали в Англии. С нее началась эпоха стульев из изогнутых деревянных деталей.
Характерная особенность виндзорского стула – его делают из точеных деревянных прутьев.
Стул Louis Ghost
Прозрачные стулья пользуются бешеной популярностью / Фото www.tomassiniarredamenti.it
Стильный прозрачный стул, покоривший весь мир. Своей формой он воспроизводит стулья эпохи барокко.
Пластиковая версия классического стула стала чрезвычайно популярной.
Стул Tolix
Металлические стулья ярких цветов / Фото moreton.net.au
Этот металлический экземпляр видели абсолютно все. Его создал француз Ксавье Пошар еще после Первой мировой войны. Такие стулья не боятся погодных условий, поэтому их часто можно увидеть на летних террасах и открытых площадках.
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Стул 69 Artek
Один из самых известных стульев в мире / Фото www.twentytwentyone.com
Эти стулья точно есть дома у вас или ваших близких. Их изготавливают из гнутой березы.
Стул 69 Artek символизирует собой минимализм. Его просто изготавливать и собирать – ножки прикрепляют к сиденью с помощью винтов.
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