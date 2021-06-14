5 крутых решений, которые помогут превратить обычный интерьер в дизайнерский

Можно ли самостоятельно реорганизовать свое пространство, чтобы оно напоминало картинки из дизайнерских визуализаций? Эксперты утверждают, что можно, если избегать перегрузки пространства и применить 5 проверенных решений.

Аксессуары, мебель и даже свет, могут как испортить интерьер, так и подчеркнуть его преимущества. При этом большое количество аксессуаров и желание добавить в помещение "всего понемногу" приведет к накоплению лишних элементов и беспорядку. Как правильно балансировать в вопросе отделки помещений и достичь эффекта интерьера от дизайнера? Разберемся!

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Разбавьте мебель из одной коллекции, элементами от различных производителей



Смело соединяйте мебель / Фото Pexels

Дизайнерские интерьеры не только передают видение автора, но и реагируют на вкусы и увлечения будущих владельцев помещения. Обычно они не ограничиваются одним хобби, поэтому один проект может стать фоном для объединения нескольких стилей, текстур и цветов.

Если вы хотите достичь такого же эффекта, попробуйте разбавить мебель, купленную у одного производителя, неожиданными изделиями из других коллекций. Это может быть как более современная фурнитура, так и винтаж.

Поработайте со светом и цветами



Свет играет важную роль в обустройстве дома / Фото Pinterest

Еще один простой способ приблизить дом к "дизайнерскому" – добавить цветов. Это может быть как монотонный интерьер с акцентами, так и целая стена, которая отличается от общей концепции помещения.

Иногда дизайнеры используют различные подсветки синего, розового, зеленого или желтого цвета. Таким образом они разбавляют интерьер и помогают подстраивать его под актуальное настроение заказчика.

Используйте зеркала

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Зеркала в отделке стен прекрасно работают в прихожей, коридорах, гардеробных и других помещениях с небольшим количеством естественного света. Используйте в них зеркальные элементы на всю стену, а также заранее продумайте декор.

Помните, что такая стена – не только практическое зеркало для рассматривания своего вида, но и современная отделка. Поэтому не бойтесь повесить на нее аксессуары, светильники, консоль или подвесную мебель. Чем больше эта стена интегрируется в общее пространство, тем стильнее будет выглядеть.

Внимание на деталях



Обратите внимание на предметы декора / Фото Pexels

Точка, линия, пятно – это все может улучшить ваш интерьер. Контрастные подушки, тонкие линии на рисунке ковра, линия света на кухонной мебели – эти детали придадут четкости и завершенности вашему пространству.

Гравюры, черно-белые скульптуры, минималистичные вазы и футуристические плафоны могут хорошо дополнить ваш интерьер. Даже такая деталь, как отсутствие ручек на мебели сегодня считается признаком хорошего вкуса. И самое главное – обратите внимание на монтаж выключателей и розеток. Чем лучше они вольются в пространство, тем ближе будет ваш дом к дизайнерскому варианту.

Текстиль и предметы искусства

Текстиль – один из самых быстрых способов модифицировать интерьер. С помощью штор, декоративных подушек, пледов пространство становится более уютным. Осенью и зимой уместными будут монохромные ткани, а вот в теплый сезон – экспериментируйте с ярким цветом.

Еще один существенный элемент – искусство. Как только в помещении появляются картины, оно раскрывает свою индивидуальность.