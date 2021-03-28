Качели и множество книг: 5 комнат для отдыха, которые стали популярными в инстаграме
Эти места для отдыха точно не оставят вас равнодушными. Попробуйте тоже выделить уголок в квартире и декорировать его комфортными пледами и подушками. Такое место для отдыха может стать любимым для всей семьи.
Источник:24 канал
Немаловажную роль при создании места для отдыха играет декор. Хозяева этих комнат использовали книги, подушки, пледы, подсвечники, гирлянды, чтобы создать расслабленную и уютную атмосферу.
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Балкон-библиотека
На нем можно проводить время, наслаждаясь свежим воздухом и читая книги. Интерьер довольно прост и имеет характер стиля кантри.
Уют создают ковер на полу и вазоны.
Балкон с местом для сидения
Здесь также хранят книги и создали удобное место для чтения. Окно до пола дает достаточное количество естественного света, а стены цвета морской волны и ковер с узорами создают уют.
Модульный диван и декоративные подушки
Это место идеально для того, чтобы проводить время с друзьями. Мягкий диван, состоящий из подушек, "заземляет" и помогает расслабляться.
Яркие ноты добавляют декоративные подушки, пледы и постеры. На полу лежит мягкий ковер с узорами.
Отдых в стиле лофт
В этой комнате грубые кирпичные стены контрастируют с комфортной мягкой зоной для отдыха. Акцент сделали на деталях: подушках с различными текстурами, пледах, гирляндах и тому подобном.
Идеальное пространство
Стены и диван в оттенках серого прекрасно контрастируют с деревянным полом из неотесанных досок. На полу лежит стильный круглый ковер с этническими узорами. Он перекликается с подушками на диване.
Общий стиль комнаты дополняет деревянный стол с подсвечниками и пуф на полу.
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Уютный балкон
На этом балконе можно отдыхать с видом на ночной город. Здесь есть минимум необходимых вещей: небольшой мягкий диван, столик, полки для вещей. Атмосферу создают гирлянды, подвешенные к потолку.
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