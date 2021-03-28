Эти места для отдыха точно не оставят вас равнодушными. Попробуйте тоже выделить уголок в квартире и декорировать его комфортными пледами и подушками. Такое место для отдыха может стать любимым для всей семьи.

Немаловажную роль при создании места для отдыха играет декор. Хозяева этих комнат использовали книги, подушки, пледы, подсвечники, гирлянды, чтобы создать расслабленную и уютную атмосферу.

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Балкон-библиотека

На нем можно проводить время, наслаждаясь свежим воздухом и читая книги. Интерьер довольно прост и имеет характер стиля кантри.

Уют создают ковер на полу и вазоны.

Балкон с местом для сидения

Здесь также хранят книги и создали удобное место для чтения. Окно до пола дает достаточное количество естественного света, а стены цвета морской волны и ковер с узорами создают уют.

Модульный диван и декоративные подушки

Это место идеально для того, чтобы проводить время с друзьями. Мягкий диван, состоящий из подушек, "заземляет" и помогает расслабляться.

Яркие ноты добавляют декоративные подушки, пледы и постеры. На полу лежит мягкий ковер с узорами.

Отдых в стиле лофт

В этой комнате грубые кирпичные стены контрастируют с комфортной мягкой зоной для отдыха. Акцент сделали на деталях: подушках с различными текстурами, пледах, гирляндах и тому подобном.

Идеальное пространство

Стены и диван в оттенках серого прекрасно контрастируют с деревянным полом из неотесанных досок. На полу лежит стильный круглый ковер с этническими узорами. Он перекликается с подушками на диване.

Общий стиль комнаты дополняет деревянный стол с подсвечниками и пуф на полу.

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Уютный балкон