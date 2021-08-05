5 идей, которые вы должны позаимствовать из этой роскошной ванной комнаты

Большинство клиентов, которые обращаются в архитектурно-дизайнерские компании, мечтают об удобной, функциональной и долговечной ванне. Кроме того, она должна быть аккуратной, эстетичной и учитывать общий стиль дома. Ванная, о которой мы поговорим сегодня, соответствует всем заданным параметрам.

Ванные комнаты должны сочетать практичность и эстетику, убеждена дизайнер Энн Сейдж. Ее проект санузла в стиле ар-деко идеально вписался в здание 1920-х годов. А розовый цвет и мелкая горизонтальная плитка помогли добавить в пространство игривости.

Интересно Продуманность и умеренность: современные тренды в дизайне домашнего интерьера

Если вам нравится этот стиль, предлагаем использовать некоторые идеи для оформления своего санузла.

Базовое оборудование



Как спроектировать идеальный санузел / Фото Architectural Digest

Нет необходимости покупать целостный гарнитур с выдвижными ящиками, умывальником, зеркалом и светом. Мебель из одного набора сделает ваш санузел устаревшим. На рынке есть множество отдельных предложений, которые прекрасно сочетаются между собой и станут целостным оборудованием для ванной комнаты.

Качественное освещение

Неотъемлемой частью ванной комнаты является качественное освещение. Обратите внимание, чтобы кроме главного источника света в ванной были небольшие точечные светильники над умывальником.

Дизайн со смыслом



Дизайн обыгрывает арки в ванной / Фото Architectural Digest

Поскольку дом заказчиков построенный в 1920-х годах, Сэйдж хотела воссоздать историю с помощью своего дизайна:

Когда я исследовала ванные комнаты той эпохи, узнала, что арки, подобные тем, которые встречаются в этом пространстве, были достаточно распространены, – делится дизайнер, – мы решили, что подчеркивание этих арок – идеальная дань истории.

Та же концепция может быть применена и для мелких деталей. Если вы можете найти акценты, которые не только красиво выглядят, но и связанные с историей вашего дома – их использование в дизайне станет беспроигрышным вариантом.

Выбирайте функциональные предметы

Хотя уважение к истории является ключевым компонентом этой ванны, некоторые элементы все же пришлось заменить. Например, модернизация туалетного столика с добавлением двойной раковины, помогла увеличить количество мест для хранения и освободила пол, что облегчит уборку.

Найдите свою плитку

К теме Какую плитку выбрать для ванной комнаты: 12 долговечных вариантов

Сейдж спроектировала ванну нестандартного цвета. Розовая плитка помогла осовременить санузел и обеспечила ему актуальность на несколько десятилетий вперед.