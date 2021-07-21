От Швеции до Новой Зеландии, от Калифорнии до штата Висконсин, дома с покатыми крышами сегодня везде. Собрали 5 самых интересных примеров, которые отличаются красивым внешним видом и светлым внутренним пространством.

Интересно 3 критерия, которые следует учесть при выборе кондиционера: видео

Семейный А-образный дом



Семейный А-образный дом: экстерьер / Фото Est Living



Семейный А-образный дом: интерьер / Фото Est Living

Дом проектировали для уединения молодой семьи. Главной задачей стало органическое сочетание здания с ландшафтом. Дом состоит из 2-х зданий с остроконечной крышей, перегородка отделяет зону для гостей от частных помещений для сна и отдыха.

Деревянный летний дом



Деревянный летний дом: экстерьер / Фото Est Living



Деревянный летний дом: интерьер / Фото Est Living

На каменистом ландшафте шведского архипелага раскинулся деревянный летний дом. Archipelago House состоит из 4-х деревянных конструкций с острыми крышами, которые соединяются с помощью террас.

Полезно Как защитить дом от вирусов и бактерий

Реконструкция коттеджа 1800-х годов



Реконструированный коттедж 1800-х годов: экстерьер / Фото Est Living



Реконструированный коттедж 1800-х годов: интерьер / Фото Est Living

Мельбурнская фирма Adam Kane Architects возобновила жизнь заброшенного коттеджа. Черная палитра, нехарактерная для традиционных прибрежных австралийских домов, отличает его от общей застройки. Исторические элементы – веранда и оконные рамы, были тщательно отреставрированы и тоже окрашены в черный цвет.

Дом на полуострове Банкс



Дом на полуострове Банкс / Фото Est Living



Дом на полуострове Банкс / Фото Est Living

Этот семейный дом с остроконечной крышей, предназначенный для отдыха. Чистота, современность и простота стали основными критериями при его проектировании. Еще один важный элемент – традиционная дровяная печь, которая идеально подходит для новозеландской зимы.

Дом-близнец



Дом-близнец / Фото Est Living



Дом-близнец / Фото Est Living

Грандиозная реставрация оригинального дома Джозефа Эйхлера середины века, возвратила его первоначальный вид 1960-х годов. Отличительной чертой дома является выдающаяся остроконечная крыша.