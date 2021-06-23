Что учесть при обустройстве прихожей и каких ошибок избегать, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах на ремонт, рассказала DIY-блогера и дизайнер Анна Маилян.

К теме На что обратить внимание, выбирая тумбу для обуви: советы дизайнеров

1. "Островок" при входе

Во-первых, это совершенно устаревшее и неэстетичное решения. Впрочем, даже если вас не останавливает этот аргумент, учтите, что дополнительные пороги, которые образуются на стыке двух материалов, станут местом скопления грязи.

Кроме этого, "островки" визуально уменьшают прихожая, особенно невыгодно для помещений с малой площадью.



Неправильное зонирование прихожей / Фото инстаграм My Home Salon

Решение

Если вы все-таки решили зонировать площадь с помощью различных напольных покрытий, выделите плиткой весь прихожая, а ламинат оставьте для коридора. Используйте только качественные материалы, ведь это продлит время их эксплуатации.

Коврики – хорошее решение для деревянных поверхностей, кроме того, вы можете подобрать и прозрачный вариант, который не будет выбиваться из общего дизайна.



Правильное зонирование прихожей / Фото инстаграм My Home Salon

2. Открытая мебель

Такие варианты красиво смотрятся на визуализациях и фото, однако одна сумочка, одна курточка и сапожки в тон – не повседневная реальность большинства семей. Вы можете позволить себе такой дизайн, если:

у вас предусмотрено много других мест хранения;

у вас выработана привычка прятать верхнюю одежду и обувь, которые вы только что использовали для прогулки, не в шкаф, стоящий в коридоре, а в другие предусмотренные для этого места. В противном случае вы рискуете быстро нарушить гармоничный и чистый интерьер.



Используйте встроенную мебель / Фото инстаграм My Home Salon

Решение

Используйте встроенную мебель, которая позволят скрыть все вещи. Если вам неудобно – установите комбинированный шкаф, который объединит закрытые и открытые секции.

3. Не предусмотреть место для обуви и неправильно разместить зеркало

Аналогичная ситуация и при подборе тумбы для хранения обуви. Вы можете выбросить деньги на роскошный пуф на ножках, однако ни под ним, ни на нем ничего не будет храниться.

Ситуацию ухудшает зеркало, которое дублирует все, что размещено напротив. Если на вашем полу – беспорядок, считайте, что его станет еще больше.

Используйте закрытые тумбы для обуви / Фото инстаграм My Home Salon

Решение

Купите закрытую тумбу для обуви, чтобы не засорять транзитную зону дома.

4. Лишние предметы

Если у вас есть желание купить дорогие и громоздкие кресла, поместите их в гостиной. Площадь прихожей слишком драгоценна, чтобы накапливать здесь избыток вещей.



Забудьте о нефункциональной мебели / Фото инстаграм My Home Salon

Решение

Одного небольшого пуфика будет вполне достаточно. Лучше всего, заранее предусмотреть для него место под шкафом или тумбой.

5. Не предусмотреть этап уборки

Когда дело доходит до уборки, небольшие ножки мебели превращаются в большую проблему. Вы не сможете нормально собрать пыль, поэтому придется постоянно отодвигать мебель.



Выбирая мебель, представьте удобно ли вам будет взаимодействовать с ними в повседневности / Фото инстаграм My Home Salon

Решение

Установите мебель на высоких ножках. Это значительно упростит уборку.