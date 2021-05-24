Сейчас существует немало стильных вариантов для комплектования санузлов. Но производители различных ценовых сегментов иногда предлагают продукцию, которая не всегда будет удачным решением или не соответствует надлежащему качеству. Поэтому важно разобраться, что действительно актуально и практично, а на что не стоит обращать свое внимание . В своем инстаграме об этом рассказала taniaplytka.

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Подобная душевая система загромождает пространство и выглядит довольно массивно . Если вы хотите дополнительный массаж, то лучше возьмите встроенные форсунки . Это не так дорого, как некоторые думают , плюс выглядит это в сто раз лучше.

На фото слева одна из самых минималистичных представительниц своего класса, однако лучше выбрать что-то более лаконичное / Фото инстаграм taniaplytka

Угловые ванны, а тем более гидромассажные не стоит использовать. Пик популярности таких ванн пришелся на 2008 год, но сейчас этот вариант имеет больше недостатков, чем преимуществ:

в такой ванне нельзя использовать пену для ванны и аромамасла;

гидромассажную систему нужно регулярно дезинфицировать и пользоваться регулярно. В сегодняшнем темпе жизни в большинств нет времени на регулярный прием ванны . Лучше посетить спа-центр и получить удовольствие по полной!

Кроме того, угловые ванны занимают больше места / Фото инстаграм taniaplytka

Напольный унитаз – это вещь, которая еще долго будет продаваться, но все больше людей выбирают подвесной . Это стильное решение, которое проще убирать и оно экономит место . А еще вы инсталляцию купили один раз – и забыли , потом можно просто менять чашу . Инсталляция прослужит вам 50 лет.

Над инсталляцией можно сделать шкаф для хранения бытовых вещей / Фото инстаграм taniaplytka

Смеситель с длинным изливом (гусем). Такое решение напоминает Советский Союз, когда один смеситель был и на ванну, и на раковину. О стеклянной шторке можно забыть. При этом такой смеситель имеет огромный расход воды!

Если вы не знали, то смеситель для раковин имеет расход воды 5 – 9 литров на минуту. А для ванны – 20 – 25 литров на минуту. Это сделано для того, чтобы ванна не набиралась полдня . А если вы выберете смеситель 2в1 , то руки вы будете мыть очень дорого (пока помыли – потратили ведро воды). Как вам такие расходы каждый день?

Такая "экономия" приводит к большим затратам в будущем / Фото инстаграм taniaplytka

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Акриловые поддоны (особенно глубокие) уже давно не актуальны . Сейчас стоит выбирать красивые плоские композитные поддоны или душевые кабины на полу. Обратите внимание на тонкие профили, чтобы не обременять композицию .