5 антитрендов в оформлении ванной комнаты: профессиональный разбор с фото

Ванная – место в доме, на обустройство которого приходится больше ошибок и ляпов. Несмотря на некоторое, казалось бы, площадь помещения здесь можно встретить 70% самых распространенных антитрендов.

Популярная дизайнерша интерьеров собрала 5 распространенных трэш-решений, которые портят ванную комнату. Проанализируйте, что из этих пережитков осталось в вашем доме и воспользуйтесь советами, которые помогут устранить каждый из них.

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Пластиковые люки на видном месте

5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign

Цена вопроса не столь высока, чтобы экономить на таком важном пункте. Даже окрашенный в тон люк выделяться на фасаде ванны. Поэтому лучше вообще избегать такого решения.

Как исправить

Используйте скрытый вариант, который не будет портить интерьер санузла.

Китайская душевая кабина



5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign

Из-за особенностей сливной системы, внутри сифона такой душевой кабины быстро высыхает вода. Из-за этого от него может исходить резко выраженный неприятный запах канализации. Некоторым везет больше и этот запах удается перебить ароматическими диффузорами.

Еще один минус – встроенный сифон, который невозможно снять и почистить. Кроме этого, эта бандура примыкает к углу двумя стенками, если вы отодвинете кабину через 5 – 6 лет – не пугайтесь

Как исправить

Купите душевой угол и стеклянную перегородку. Так в вашем санузле добавится воздух, появится ощущение пространства, а сама ванная комната станет значительно эстетичнее.

Шероховатая плитка

5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign

В поры такой плитки въедается вся грязь, которая попадает в ванную комнату. Это означает, что время ее эксплуатации значительно короче.

Как исправить

5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign

Покупайте только гладкую плитку. Подойдут и матовые, и глянцевые варианты, главное – избегать мелких углублений внутри покрытия.

Пластиковые и металлические углы

5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign

Эти элементы способны испортить даже самый дорогой интерьер.

Как исправить

Используем запил плитки под 45 градусов или тонкие уголки, которые можно скрыть.

Плиточный гарнитур





5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign

Когда вы покупаете полный комплект: плитка на пол, на стену, бордюры и декоры из одной серии, интерьер ванной комнаты становится несколько жутким.

Как исправить





5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign

Сочетайте разные варианты плиток. Гарнитуры уже давно вышли из моды и удешевляют ваш интерьер.

Бонус: тематические шторки для ванны

5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign

Такое решение никогда не пользовалось благосклонностью дизайнеров, однако их дешевизна все же сделала свое дело.

Как исправить





5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign

Сейчас популярны стеклянные перегородки для ванны. Воспользуйтесь ими. Если все же покупаете шторку – выберите лаконичный и нейтральный вариант.