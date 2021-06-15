Популярная дизайнерша интерьеров собрала 5 распространенных трэш-решений, которые портят ванную комнату. Проанализируйте, что из этих пережитков осталось в вашем доме и воспользуйтесь советами, которые помогут устранить каждый из них.
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Пластиковые люки на видном месте
5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign
Цена вопроса не столь высока, чтобы экономить на таком важном пункте. Даже окрашенный в тон люк выделяться на фасаде ванны. Поэтому лучше вообще избегать такого решения.
Как исправить
Используйте скрытый вариант, который не будет портить интерьер санузла.
Китайская душевая кабина
5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign
Из-за особенностей сливной системы, внутри сифона такой душевой кабины быстро высыхает вода. Из-за этого от него может исходить резко выраженный неприятный запах канализации. Некоторым везет больше и этот запах удается перебить ароматическими диффузорами.
Еще один минус – встроенный сифон, который невозможно снять и почистить. Кроме этого, эта бандура примыкает к углу двумя стенками, если вы отодвинете кабину через 5 – 6 лет – не пугайтесь
Как исправить
Купите душевой угол и стеклянную перегородку. Так в вашем санузле добавится воздух, появится ощущение пространства, а сама ванная комната станет значительно эстетичнее.
Шероховатая плитка
5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign
В поры такой плитки въедается вся грязь, которая попадает в ванную комнату. Это означает, что время ее эксплуатации значительно короче.
Как исправить
5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign
Покупайте только гладкую плитку. Подойдут и матовые, и глянцевые варианты, главное – избегать мелких углублений внутри покрытия.
Пластиковые и металлические углы
5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign
Эти элементы способны испортить даже самый дорогой интерьер.
Как исправить
Используем запил плитки под 45 градусов или тонкие уголки, которые можно скрыть.
Плиточный гарнитур
5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign
Когда вы покупаете полный комплект: плитка на пол, на стену, бордюры и декоры из одной серии, интерьер ванной комнаты становится несколько жутким.
Как исправить
5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign
Сочетайте разные варианты плиток. Гарнитуры уже давно вышли из моды и удешевляют ваш интерьер.
Бонус: тематические шторки для ванны
5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign
Такое решение никогда не пользовалось благосклонностью дизайнеров, однако их дешевизна все же сделала свое дело.
Как исправить
5 антитрендов в оформлении ванной комнаты / Фото инстаграм annaakopyandesign
Сейчас популярны стеклянные перегородки для ванны. Воспользуйтесь ими. Если все же покупаете шторку – выберите лаконичный и нейтральный вариант.