40 квадратов, используемых на максимум: как выглядит крошечный дом из переработанных материалов

Экологический дом с покатой крышей в Австралии предназначен для туристов, которые мечтают углубиться в природу южного континента. Здание не нарушает ландшафт, а автономные технологии помогают избежать кабелей электросетей.

Хижина расположена на просторном участке сельскохозяйственных угодий вблизи пруда. Крошечный дом родился из желания архитектора создать помещение, которое можно будет обслуживать с помощью альтернативных источников энергии. Крыша под 30-градусным наклоном воспроизводит форму сельскохозяйственных зданий региона. Единственное отличие, которое сразу бросается в глаза – множество солнечных панелей, обращенных на север, чтобы обеспечить сельский дом внутренним и внешним источником энергии.

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Деревянные окна и двери с двойным остеклением открывают вид на южную часть фермы, обеспечивая естественную вентиляцию в жаркие дни и изоляцию в холодные ночи.

Фасад экологически устойчивого дома из переработанных материалов / Фото yankodesign

Методы устойчивой энергетики, такие как использование солнечных панелей, пассивное затенение и обогрев с помощью тепла, которое идет от полированных бетонных плит пола, позволяют проекту позиционироваться как экологически чистое туристическое жилье с видом на Австралию.

Фасад экологически устойчивого дома из переработанных материалов / Фото yankodesign

Стены и потолок внутри дома покрыты деревянными панелями, которые создают в Gawthorne Hut уютную атмосферу.

Фасад экологически устойчивого дома из переработанных материалов / Фото yankodesign

Несмотря на площадь 40 квадратных метров здесь помещается все необходимое для жизни. Открытая планировка протягивается всем домом, за исключением санузла. В интерьере доминируют переработанные материалы. Например, изголовье двуспальной кровати изготовлено из кирпича, который осталась здесь от предыдущего здания.

Интерьер экологически устойчивого дома из переработанных материалов / Фото yankodesign

Интерьер экологически устойчивого дома из переработанных материалов / Фото yankodesign

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Интерьер экологически устойчивого дома из переработанных материалов / Фото yankodesign