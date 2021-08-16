Стены – это то, что привлекает внимание, когда вы входите в помещение. И именно их внешний вид повлияет на то, как будут воспринимать ваш дом другие. К счастью, дизайнеры интерьеров имеют один секрет, который поможет вам вывести стены своего дома на новый уровень.

Зеркала – один из самых интересных элементов. Их правильное использование имеет немало преимуществ. Собрали несколько из них, которые вы могли не учесть при оформлении своего дома.

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Украшение, неподвластное времени

4 причины использовать зеркала для декора комнат / Фото unsplash

Время, которое влияет на краску и создает дефекты на мебели, практически не влияет на зеркальные покрытия. Учитывая этот параметр, зеркало – лучшее решение для вашего дизайна.

Размещение правильных зеркал в правильном месте поможет украсить стены вашего дома и не волноваться, что им угрожает повреждение или быстрый выход из трендов. Сейчас вы можете найти различные варианты зеркал, которые будут отвечать вашим эстетическим пожеланиям. Кроме того, это один из немногих видов декора, который идеально работает в любом стиле.

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4 причины использовать зеркала для декора комнат / Фото unsplash

Естественный свет – один из важнейших параметров в доме. И такая простая вещь, как зеркало способна положительно повлиять на его количество. Размещение зеркал перед окном может обеспечить оптический и декоративный эффект, с помощью которого вы сможете увеличить освещенность комнаты.

Зеркало – лучший способ поработать с глубиной комнаты

4 причины использовать зеркала для декора комнат / Фото unsplash

Гостиная, коридор и даже спальня могут выглядеть совсем иначе, если оборудовать их зеркалами. Их размещение в шкафах помогает улучшить глубину, что идеально подходит для небольших комнат. Кстати, если разместить зеркала друг против друга, они будут дублировать изображение, создавая интересную игру перспектив.

Возможность добавить элегантности и индивидуальности

4 причины использовать зеркала для декора комнат / Фото unsplash

Крупноформатные зеркала выглядят изысканно и элегантно, а рамки и различные формы материала способны задать необычный тон помещению или подчеркнуть его историческое значение.

Между прочим, дело не только в том, какое зеркало поставить, но и в том, как это сделать. К примеру, попробуйте разместить зеркало на полу, а не вешать его на стену. Эта опция не только избавит вас от необходимости сверлить отверстия, но и позволит в любой момент изменить их расположение.