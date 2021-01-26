Архитектор Рем Колхас и студия AMO сделали интерьер для модного бренда Prada. Он предназначен специально для показа мужской коллекции осень-зима 2021.

Источник: Interior + Design

Проект из серии комнат сделали специально для того, чтобы отметить дебют Миучча Прада и Рафа Симонса в качестве со-дизайнеров модного дома.

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Вместе комнаты создают условно бесконечное пространство / Фото Interior+Design

Дизайнеры спроектировали 4 комнаты различной формы. К каждой из них ведет квадратное дверное отверстие.



Эти интерьеры должны стать абстрактным фоном для моделей / Фото Interior+Design

Каждая комната оснащена необычными и яркими материалами: смолой, искусственным мехом, мрамором и штукатуркой. Однако все это должно стать только абстрактным фоном для главных героев показа.

Анфилада комнат образует бесконечный замкнутый маршрут.



Одна из самых впечатляющих комнат в красно-черном цвете / Фото Interior+Design

Первая прямоугольная комната имеет стены, покрытые красным мехом, и черный полимерный пол.



Круглая комната с голубым мехом / Фото Interior+Design

Во втором пространстве, круглом, сделали белые мраморные стены и голубой пол из искусственного меха. Мех колеблется, как вода, когда модели проходят по нему.



Комната с темно-розовым мехом / Фото Interior+Design

Третья комната имеет стены, покрытые темно-пурпурным мехом, а на полу лежит бледно-зеленый мрамор.

Четвертое, шестиугольное помещение оформили в пастельных розовых оттенках.



Материалы, из которых изготовлен интерьер, впоследствии переработают / Фото Interior+Design

Материалы, которые использовали для отделки комнат, символизируют тактильность и чувственность. Впоследствии их перепрофилируют и используют в будущих коллекциях Prada, а после – передадут в дар Meta, миланскому проекту, который предлагает устойчивые решения по утилизации отходов.



Синий мех на полу напоминает море / Фото Interior+Design