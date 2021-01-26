4 комнаты для Prada: дизайнер создал интерьер для модного показа
Архитектор Рем Колхас и студия AMO сделали интерьер для модного бренда Prada. Он предназначен специально для показа мужской коллекции осень-зима 2021.
Источник: Interior + Design
Проект из серии комнат сделали специально для того, чтобы отметить дебют Миучча Прада и Рафа Симонса в качестве со-дизайнеров модного дома.
Современный дизайн Квартира-студия в стиле лофт: фото современного интерьера из Швеции
Вместе комнаты создают условно бесконечное пространство / Фото Interior+Design
Дизайнеры спроектировали 4 комнаты различной формы. К каждой из них ведет квадратное дверное отверстие.
Эти интерьеры должны стать абстрактным фоном для моделей / Фото Interior+Design
Каждая комната оснащена необычными и яркими материалами: смолой, искусственным мехом, мрамором и штукатуркой. Однако все это должно стать только абстрактным фоном для главных героев показа.
Анфилада комнат образует бесконечный замкнутый маршрут.
Одна из самых впечатляющих комнат в красно-черном цвете / Фото Interior+Design
Первая прямоугольная комната имеет стены, покрытые красным мехом, и черный полимерный пол.
Круглая комната с голубым мехом / Фото Interior+Design
Во втором пространстве, круглом, сделали белые мраморные стены и голубой пол из искусственного меха. Мех колеблется, как вода, когда модели проходят по нему.
Комната с темно-розовым мехом / Фото Interior+Design
Третья комната имеет стены, покрытые темно-пурпурным мехом, а на полу лежит бледно-зеленый мрамор.
Четвертое, шестиугольное помещение оформили в пастельных розовых оттенках.
Материалы, из которых изготовлен интерьер, впоследствии переработают / Фото Interior+Design
Материалы, которые использовали для отделки комнат, символизируют тактильность и чувственность. Впоследствии их перепрофилируют и используют в будущих коллекциях Prada, а после – передадут в дар Meta, миланскому проекту, который предлагает устойчивые решения по утилизации отходов.
Синий мех на полу напоминает море / Фото Interior+Design
Читайте еще Огромное око и миллион книг: как выглядит библиотека будущего в Китае
Поделиться новостью