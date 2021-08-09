37 квадратных метров и максимум функциональности: как выглядит однокомнатная квартира студента

Поступление в колледж часто означает радикальное изменение быта. Юноша, который живет в этой квартире, знает об этом как никто другой. Переехав в другое место для обучения, он изменил привычную размеренную жизнь в загородном доме у родителей на быстрый темп большого города.

Чтобы чувствовать себя комфортно в городе, заказчик стремился обустроить частное комфортное пространство, которое будет отвечать его потребностям. То, что он хотел, воплотилось в этой квартире площадью всего 37 квадратных метров. Небольшое пространство было полностью реконструировано командой бразильской фирмы Studio AG.

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Заказчик мечтал о вневременном пространстве с четко очерченными зонами

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Функциональная открытая кухня / Фото Ad Magazine

Чтобы оптимально организовать пространство и расширить его, сотрудники Studio AG решили убрать балкон, что позволило получить несколько дополнительных квадратных метров внутри. Они также спроектировали большую часть мебели и аксессуаров: диван, круглый пуфик, скамейку и подушку. Индивидуальный подход к изготовлению функциональных и компактных вещей помог сэкономить площадь.



Столешница разделяет пространство / Фото Ad Magazine​

Архитекторы сделали акцент на горизонтальности. Такое решение помогло разместить вдоль стены место для сна и лавки.



Компактная спальня / Фото Ad Magazine

Минимализм и уютная атмосфера были достигнуты благодаря нейтральной палитре, использованию древесины и серой ткани.



Декор показывает, что квартира принадлежит студенту / Фото Ad Magazine