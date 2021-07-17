3 вещи в спальне, которые провоцируют стресс: как это исправить

Поскольку мы проводим в спальне меньше времени, чем в кухне или гостиной, мы часто пренебрегаем главными правилами ее обустройства. При этом некоторые детали на которые мы не обращаем внимания, отрицательно влияют на наше здоровье. Как это исправить – далее.

Спальня важная для нашего самочувствия, поскольку именно здесь восстанавливаются наши силы перед еще одним изнурительным днем. Поэтому дизайн этих помещений должен способствовать отдыху и расслаблению. Кроме светлых тонов, трех источников света и минимального количества текстур, спальня должна быть чистой и аккуратной. В противном случае – пребывание в ней провоцировать стресс.

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Недостаточное количество мест для хранения



Обеспечьте дополнительные места для хранения / Фото Pexels

Отсутствие места для хранения мелких личных вещей, например косметики, может привести к загромождению пространства. Между тем зрительный хаос затрудняет расслабление, поскольку беспорядок создает больше визуальной информации для обработки.

Попробуйте выбросить сломанные вещи, одежду, которую вы давно не носите, а также отдать на благотворительность то, что не приносит вам пользы. Это поможет разгрузить спальню и даст вашему мозгу возможность отдохнуть.

Не застеленная кровати



Не застеленная кровать провоцирует стресс / Фото Pexels

Не застеленная кровать – еще одна вещь, которая дезориентирует и делает спальню менее комфортной. На самом деле эта процедура занимает всего несколько минут, но внесет завершающий аккорд в вашу комнату.

Подберите покрывало из натуральных тканей (хлопок, атлас, шерсть). Чтобы правильно подобрать размер для кровати без спинок, следует добавить к его размерам по 20 сантиметров. И главное – выберите вариант, который вам нравиться. Это повысит шансы, что вы захотите чаще видеть покрывало на застеленной кровати.

Разбросанная одежда



Купите стойку для одежды / Фото Pexels

Разбросана одежда на стульях, кровати, подоконнике – это еще один фактор, который загромождает пространство и занимает место в спальне. Чтобы бороться с этим, следует приобрести стойку для одежды, корзину для грязного белья, а также обеспечьте удобное хранение вещей и белья в шкафу.