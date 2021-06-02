Три способа улучшить свое рабочее пространство: действенные советы дизайнера

Правильно организованное рабочее место — залог продуктивной и работы. Часто, мы пренебрегаем его чистотой и внешним видом в целом. Как улучшить и получать еще больше удовольствия от любимой работы читайте в нашем материале!

Если в последнее время вам не хватает вдохновения, то подумайте: возможно оно теряется среди лохмотьев на вашем рабочем столе? Иногда нелегко упорядочить рабочее пространство, особенно если принадлежности для работы не ограничиваются ноутбуком и мышью. Что поможет упорядочить ваш хаос рассказала дизайнер Ангелина Гладушевский.

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1. Обуздайте провода

"Бесконечные черные лианы" – провода от гаджетов, которые свисают со всех сторон стола могут отвлекать ваше внимание и влиять на вашу нервную систему, если вы перфекционист. Хватит это терпеть! Мебельщики и дизайнеры уже подумали за вас. Можно купить стол со специальным отверстием, через который провода будут идти прямо к вашему устройству. Также можно докупить специальный органайзер, прикрепить продолжатель под столом и он не будет мешать вам. А есть совсем бюджетный лайфхак: все провода можно скрепить зажимом (с которым часто их продают или даже скрепляют верхушку упаковки хлеба). Это конечно НЕ инновационный дизайн, но вы получите один "толстый канат" вместо сотни необузданных.

Органайзер для различных кабелей / Инстаграм Ангелины Гладушевский

Устройство с удлинителем для кабелей. Удобно и стильно! / Инстаграм Ангелины Гладушевский

Простой и эффективный способ / Инстаграм Ангелины Гладушевский

2. Купите белый стол

На нем видно даже маленький слой пыли, НО пусть оно вам режет глаз, вы захотите убирать регулярно. Это проще чем делать уборку раз в месяц. Или год. К тому же рабочие столы, мышки, клавиатуры потребует дезинфекции. Мы постоянно заботимся о гигиене очевидно грязных предметов как унитазы, свалки. Однако забываем о том, к чему прикасаемся постоянно и собираем там в пять раз больше микробов. А посеревший от пыли белый стол напомнит вам его помыть.

Белый стол – всегда удачная идея / Инстаграм Ангелины Гладушевский

3. Аксессуары для хранения

Вы удивитесь, какое многообразие органайзеров сейчас можно купить. Специальные отдельные ящики из пластика или дерева, также можно докупить органайзер в ящик, который создаст отдельное место для каждой ручки. Глаза разбегаются. Но не увлекайтесь, можно потратить сотни гривен, а потом собирать пыль не только на столе, но и на органайзерах. Выделите время и подумайте, какие гаджеты, аксессуары и канцелярия для вас жизненно необходимы. Через день посмотрите на этот список и вычеркните еще раз лишнее. Представьте, что вы собираетесь работать на необитаемом острове и вам разрешили выбрать только пять самых важных вещей, вот для этих вещей купите красивые органайзеры, все остальное уберите подальше в ящик.

Панель со специальными отверстиями для различных органайзеров / Инстаграм Ангелины Гладушевский

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Удобно и красиво. Экспериментируйте с наполнением и цветами! / Инстаграм Ангелины Гладушевский

Такая организация пространства ящика экономит время / Инстаграм Ангелины Гладушевский