Если в последнее время вам не хватает вдохновения , то подумайте: возможно оно теряется среди лохмотьев на вашем рабочем столе? Иногда нелегко упорядочить рабочее пространство , особенно если принадлежности для работы не ограничиваются ноутбуком и мышью. Что поможет упорядочить ваш хаос рассказала дизайнер Ангелина Гладушевский.

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1. Обуздайте провода

"Бесконечные черные лианы" – провода от гаджетов, которые свисают со всех сторон стола могут отвлекать ваше внимание и влиять на вашу нервную систему , если вы перфекционист. Хватит это терпеть! Мебельщики и дизайнеры уже подумали за вас . Можно купить стол со специальным отверстием , через который провода будут идти прямо к вашему устройству. Также можно докупить специальный органайзер , прикрепить продолжатель под столом и он не будет мешать вам. А есть совсем бюджетный лайфхак : все провода можно скрепить зажимом (с которым часто их продают или даже скрепляют верхушку упаковки хлеба). Это конечно НЕ инновационный дизайн , но вы получите один "толстый канат" вместо сотни необузданных .

Органайзер для различных кабелей / Инстаграм Ангелины Гладушевский

Устройство с удлинителем для кабелей. Удобно и стильно! / Инстаграм Ангелины Гладушевский

Простой и эффективный способ / Инстаграм Ангелины Гладушевский

2. Купите белый стол

На нем видно даже маленький слой пыли, НО пусть оно вам режет глаз, вы захотите убирать регулярно . Это проще чем делать уборку раз в месяц. Или год . К тому же рабочие столы, мышки, клавиатуры потребует дезинфекции . Мы постоянно заботимся о гигиене очевидно грязных предметов как унитазы, свалки. Однако забываем о том, к чему прикасаемся постоянно и собираем там в пять раз больше микробов . А посеревший от пыли белый стол напомнит вам его помыть.

Белый стол – всегда удачная идея / Инстаграм Ангелины Гладушевский

3. Аксессуары для хранения

Вы удивитесь , какое многообразие органайзеров сейчас можно купить. Специальные отдельные ящики из пластика или дерева, также можно докупить органайзер в ящик , который создаст отдельное место для каждой ручки. Глаза разбегаются. Но не увлекайтесь , можно потратить сотни гривен, а потом собирать пыль не только на столе, но и на органайзерах. Выделите время и подумайте, какие гаджеты, аксессуары и канцелярия для вас жизненно необходимы. Через день посмотрите на этот список и вычеркните еще раз лишнее. Представьте, что вы собираетесь работать на необитаемом острове и вам разрешили выбрать только пять самых важных вещей, вот для этих вещей купите красивые органайзеры, все остальное уберите подальше в ящик.

Панель со специальными отверстиями для различных органайзеров / Инстаграм Ангелины Гладушевский

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Удобно и красиво. Экспериментируйте с наполнением и цветами! / Инстаграм Ангелины Гладушевский