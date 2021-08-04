3 ошибки дизайна, которые уменьшают помещение

Если вы с семьей или друзьями живете в своей или арендованной небольшой квартире, то не понаслышке знаете, насколько важно рационально подходить к обустройству пространства. Каждый лишний элемент не просто мешает свободному передвижению домом, но и ворует такую дефицитную эффективную площадь.

Однако дизайнеры интерьеров и декораторов знают, какие ошибки чаще всего приводят к визуальному уменьшению вашего дома. Ознакомьтесь с этим списком и посмотрите новым взглядом на то, что вас окружает.

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Люди, которые работают в сфере недвижимости утверждают, что клиенты могут максимизировать свое пространство, если обратят внимание на организацию одежды, порядок на столе и размер дивана.

Непродуманные места для хранения одежды



Продумайте места для хранения одежды / Фото Pexels

Одежда обладает необычайной способностью портить даже самые организованные пространства. Несмотря на все усилия и разнообразие пространств для хранения, некоторые элементы гардероба постоянно "валяются" не на своем месте.

Что это значит? Прежде всего, вы не продумали удобной системы хранения, которая подходит именно под ваши потребности, то есть купили готовый шкаф без достаточного количества секций или выбрали вариант, где не оказалось места для всех ваших вещей. Еще одна неприятность – место для хранения одежды оказалось неудобным и вам лень постоянно открывать дверцу или выдвигать ящик, чтобы сложить туда одежду.

Если вы заметили, что на мебели часто накапливаются куртки или пиджаки – попробуйте купить передвижную открытую вешалку для одежды. Возможно, проблему решат более функциональные плечики: вместо того, чтобы аккуратно складывать брюки или футболки – держите их в подвешенном состоянии. Если проблема в белье, носках или аксессуарах, разместите под кроватью дополнительные корзины для их хранения.

Беспорядок на журнальных столиках



Журнальный столик требует регулярной уборки / Фото Pexels

Журнальные столики почти всегда делают небольшую гостиную более тесной, а их поверхности постоянно накапливают беспорядок: от газет до счетов. Да, вы можете сразу выбрасывать эти вещи, но признаемся, что большинство из нас хранят такие мелочи до генеральной уборки.

Во время одной из таких попробуйте отказаться от большинства вещей, которые вы не используете, а те, что остались – поместите в специально оборудованное место, чтобы освободить журнальный столик от мусора.

Неправильно подобранные диваны

Большие вещи, например диван или телевизор, не подходят маленьким комнатам. Неправильно подобранный размер "украдет" площадь и визуально перегрузит помещение.

К теме Модульные диваны: плюсы и минусы трендового веяния в интерьере

Чтобы сэкономить площадь – выбирайте угловые диваны. Модели, оснащенные широкими подлокотники, могут стать решением 2 в 1, лишая вас необходимости покупать дополнительный столик для хранения мелочей.