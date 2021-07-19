Сегодня мы рассмотрим основные характеристики кондиционеров и расскажем, по каким критериям следует выбирать устройство, чтобы не жалеть о покупке в процессе эксплуатации. Помогут нам с этой задачей эксперты.

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Критерии, по которым стоит выбирать кондиционер

Согласно советами экспертов, при выборе кондиционера следует обратить внимание на 3 аспекта:

дизайн;

высокотехнологичность;

энергоэффективность.

Подробнее о том, что означает каждый из этих пунктов – далее.

Основные критерии при выборе кондиционера – Видео 24 канал