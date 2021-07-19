Сегодня мы рассмотрим основные характеристики кондиционеров и расскажем, по каким критериям следует выбирать устройство, чтобы не жалеть о покупке в процессе эксплуатации. Помогут нам с этой задачей эксперты.
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Критерии, по которым стоит выбирать кондиционер
Согласно советами экспертов, при выборе кондиционера следует обратить внимание на 3 аспекта:
- дизайн;
- высокотехнологичность;
- энергоэффективность.
Подробнее о том, что означает каждый из этих пунктов – далее.
Основные критерии при выборе кондиционера – Видео 24 канал
Стильный внешний вид
Кондиционер должен соответствовать стилю помещения / Фото Daikin
Главное назначение кондиционера – дарить комфорт, создавая уютную и здоровую атмосферу в помещении. Впрочем, из-за человеческого фактора, первое, на что мы обращаем внимание при покупке техники – ее внешний вид.
Daikin предлагает линейку Stylish, особенностью которой является сдержанный дизайн внутренних блоков. Кондиционер выпускается в 4 цветовых решениях и, что важно, в компактных размерах.
Борьба с жарой благодаря интеллектуальным технологиям и инновационным решениям
Кондиционеры Daikin равномерно распределяют температуру по всей комнате / Фото 24 канал
Для создания комфортного климата, Daikin использует интеллектуальный тепловой датчик, который делит поверхность помещения на 64 квадрата, тщательно измеряя температуру каждого из них. Получив актуальные данные, кондиционер равномерно распределяет воздух по всей комнате, после чего переходит в потоковый режим и направляет теплый или прохладный воздух в соответствующие зоны.
Обеспечить максимальный комфорт помогает и эффект "Коанда". Специально разработанные жалюзи создают различные варианты воздушного потока в зависимости от того, работает кондиционер в режиме охлаждения или нагрева. Это позволяет лучше распределить температуру по всему помещению.
Еще одно инновационное решение, внедренное компанией Daikin – система фильтрации Flash Streamer. Благодаря электронам, которые вступают в химическую реакцию с мелкими частицами в воздухе, аллергены, пыльца, грибки и неприятные запахи быстро расщепляются, обеспечивая здоровую атмосферу помещения.
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Энергоэффективный хладагент R-32
Линейка Daikin Stylish / Фото 24 канал
Хладагент – вещество, которое циркулирует между внутренним и внешним блоками, и служит средством передачи тепла. В своих системах кондиционирования Daikin использует хладагент R-32 собственной разработки. Он – энергоэффективный и менее вреден для окружающей среды.
Говоря об энергоэффективности, стоит упомянуть об инверторе, который предотвращает бесполезную работу кондиционера благодаря эффективному управлению скоростью двигателя. Это снижает потребление энергии в режиме ожидания примерно на 80%.
Выбирайте кондиционер, согласно перечисленным критериям, чтобы почувствовать, что такое по-настоящему комфортный микроклимат.