3 интерьеры будущего для тех, кто любит яркие цвета и эксперименты
Источник:Home-designing
Пока большинство студий опирается на минимализм и нейтральные тона, в тренды стремительно врываются яркие палитры, абстракции и нестандартные формы. Это помогает владельцам квартир проявить индивидуальность, а дизайнерам – раскрыть творческий потенциал.
На этих визуализации использовано сочетание противоположных цветов и различных текстур, игра со светом и асимметричные предметы. Предлагаем ознакомиться с 3 проектами, которые расскажут больше о тенденциях будущего.
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Сиреневый дом с тераццо
Этот уникальный испанский дом площадью 300 квадратных метров вдохновленный пейзажами Лансароте и яркими цветами Ибицы. Сиреневые стены, фиолетовые диван и пуфы придают пространству энергичности, тогда как глянцевые синие акценты и тераццо обогащают общую схему.
Фото квартиры с сиреневым интерьером
Интерьер с нежными переливами цветов
Однокомнатная квартира площадью 52 квадрата зонирована с помощью различных ярких тонов, соединенных в одно целое благодаря грамотно подобранному декору.
Фото квартиры с нежным переливом
Сочетание зеленого и красного
Скульптурная лестница стала основным акцентом вокруг которого выстроился интерьер открытого пространства. В интерьере доминирует 3 цвета, каждый из которых работает в зоне кухни, гостиной и столовой.
Фото контрастного интерьера