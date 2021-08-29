На этих визуализации использовано сочетание противоположных цветов и различных текстур, игра со светом и асимметричные предметы. Предлагаем ознакомиться с 3 проектами, которые расскажут больше о тенденциях будущего.

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Сиреневый дом с тераццо

Мебель подчеркивает футуризм интерьера / Фото Home-designing

Этот уникальный испанский дом площадью 300 квадратных метров вдохновленный пейзажами Лансароте и яркими цветами Ибицы. Сиреневые стены, фиолетовые диван и пуфы придают пространству энергичности, тогда как глянцевые синие акценты и тераццо обогащают общую схему.

Фото квартиры с сиреневым интерьером

Интерьер с нежными переливами цветов

В квартире использовано свет, подчеркивает общую концепцию помещения / Фото Home-designing

Однокомнатная квартира площадью 52 квадрата зонирована с помощью различных ярких тонов, соединенных в одно целое благодаря грамотно подобранному декору.

Фото квартиры с нежным переливом

Сочетание зеленого и красного

Современная лестничная спираль проходит всеми уровнями дома, создавая ярко-красный акцент / Фото Home-designing

Скульптурная лестница стала основным акцентом вокруг которого выстроился интерьер открытого пространства. В интерьере доминирует 3 цвета, каждый из которых работает в зоне кухни, гостиной и столовой.

Фото контрастного интерьера