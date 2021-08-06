Структура обзорной башни воспроизводит структуру ДНК. Чтобы подняться, туристам придется пройти 146 ступеней, чтобы спуститься – 131. Два отдельных прогона помогут правильно настроить движение. В ядре конструкции скрыт небольшой лифт.

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Это и скульптура, и смотровая башня. Она медленно расширяется, чтобы в конце создать место для всех желающих полюбоваться уникальным видом национального парка Дании.



Башня Marsk, которая недавно открылась в Дании / Фото Dezeen



Чтобы добраться на смотровую площадку, придется преодолеть 146 ступеней вверх / Фото Dezeen



Башня Marsk, которая недавно открылась в Дании / Фото Dezeen

Для изготовления башни потребовалось 300 тонн стали. Конструкция стоит на цоколе, построенном из 250 тонн бетона.



Сделана из кортеновской стали​, башня почти полностью состоит из ступеней / Фото Dezeen



Сделана из кортеновской стали​, башня почти полностью состоит из ступеней / Фото Dezeen



Вид на башню из соседнего ресторана Marsk Camp / Фото Dezeen

Датская студия BIG, возглавляемая архитектором Бьярке Ингельсом, является одной из самых известных архитектурных студий в мире. Другие спиральные здания, спроектированные фирмой, включают художественную галерею Twist в Норвегии и небоскреб Spiral в Нью-Йорке.