В Киеве создали квартиру, которая напоминает картинку из модного журнала 60-х. Это десятилетие недаром называют сумасшедшим: яркие цвета, неожиданные интерьерные решения, впечатляющие текстуры – все это продемонстрировали в дизайне помещения.

Дизайн разработала украинская студия Bar & Club Design, рассказывает Archidea.

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Картина стала ключевым элементом в интерьере / Фото Archidea

Отправной точкой для создания дизайна стала... картина Энди Уорхола "210 бутылок кока-колы". Владелец непременно захотел иметь такую ​​дома. Копия произведения теперь висит в центральной комнате.

Кроме картины, здесь есть много необычных деталей: 3D-панели на стенах, пластиковые кресла-шары, ковер, имитирующий шкуру зебры и тому подобное.



Пластиковая перегородка подсвечивается и меняет цвета / Фото Archidea

Хозяин квартиры, он же владелец студии Bar & Club Design, обожает стиль поп-арт, популярный в 60-е годы.

Он собственноручно разработал весь интерьер. Работа над проектом длилась месяц, а еще четыре месяца в помещении делали ремонт.



Культовая мебель той эпохи / Фото Archidea

Кресла-шары (Bubble Chairs) были созданы в середине ХХ века финским дизайнером Ээро Аарнио. Эта мебель стала, без преувеличения, символом эпохи.

Белые лакированные поверхности также отражают тенденции 60-х. В белое окрашенны кухня, рабочие поверхности, пол.



Белый цвет в интерьере подчеркивает атмосферу 60-х / Фото Archidea

Квартира была перепланирована, в частности, демонтировали дверь между гостиной и спальней. Однако отверстие замуровывать не стали – вместо этого закрыли его панелью из полупрозрачного пластика.

Туда встроили лампочки, и теперь она служит огромным светильником, который меняет цвета.

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Кровать имеет уникальный авторский дизайн / Фото Archidea

Диван создали на заказ по проекту владельца.

Удивительный дизайн кровати в спальне также придумал Аркадий, хозяин. Кровать подсвечивается снизу и создается впечатление, что она летает в воздухе.



Стены в ванной комнате отделаны бетоном / Фото Archidea

Зеркало в ванной также создал владелец квартиры. Интенсивность освещения можно регулировать.

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