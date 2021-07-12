20 ярких домов со всего мира: фото, которые заставят задуматься о покраске фасада

Правильный выбор цветов для фасада, имеет большое влияние на ценность вашего дома. Он может указывать на географический регион или время возведения сооружения.

Покраска внешней части дома стоит дороже и занимает больше времени по сравнению с обновлением интерьера. Поэтому важно сразу определиться со стилистикой и правильно подобрать цвет.

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Собрали 20 самых красивых экстерьеров зданий – от нейтральных до насыщенных цветов. Все для того, чтобы вы получили дозу вдохновения и попытались поэкспериментировать с фасадом собственного дома.

Коттедж 17-го века, Швеция



Коттедж 17-го века, Швеция / Фото Luxproductions

Окрашенный в красный фасад, удачно контрастирует с зеленым садом.

Насыщенный синий дом, Марокко



Насыщенный синий дом, Марокко / Фото Elle decor

Королевский синий оттенок создает ощущение, что вы заходите во дворец, а не в помещение обычной семьи.

Серферский домик, Калифорния



Серферский домик, Калифорния / Фото Elle decor

Для пляжного дома на морскую тематику, использовано сине-белые полосы, которые дополняются прекрасным видом на океан.

Полосатые дома в Португалии



Полосатые дома в Португалии / Фото Elle decor

Пляжи на западном побережье Португалии известны своими полосатыми домами. Каждый из них – это уникальный принт, но в комплексе они создают целостную композицию.

Коралловый дом, Марокко



Коралловый дом, Марокко / Фото Elle decor

Южная архитектура особенно стильно смотрится в приглушенных тонах. Благодаря лучам солнца, нюдовий, телесный или коралловый приобретают особенно стильный внешний вид.

Серо-белый дом в Индии



Серо-белый дом в Индии / Фото Elle decor

Классический белый в сочетании с серыми деталями для отделки окон, балкона и колонн, делают этот дом эталоном сдержанности.

Голубой дом, ЮАР



Голубой дом, ЮАР / Фото Elle decor

Сине-желтая схема выделяет этот дом художника от других домов, расположенных на окраине Кейптауна.

Красочный квартал, Италия



Красочный квартал, Италия / Фото Elle decor

Даже хаотическое разнообразие цветов может выглядеть стильно, если использовать одинаково насыщенные краски.

Бледно-розовый фасад, Италия



Бледно-розовый фасад, Италия / Фото Elle decor

Бледно-розовый фасад этого дома выглядит особенно стильно в сочетании с изумрудно-зеленой входной дверью.

Матовый черный дом, Колумбия



Матовый черный дом, Колумбия / Фото Elle decor

Дом в горах Колумбии, который принадлежат художнице и фотографу Аните Калеро, отличается матовым черным фасадом.

Радуга в Вашингтоне



Яркие дома в Вашингтоне / Фото Elle decor

Красочный спектр домов в Вашингтоне украшает целый квартал и привлекает туристов со всего мира.

Телесный фасад в Италии



Телесный фасад в Италии / Фото Elle decor

Даже без удивительного вида на Колизей эта терраса была бы потрясающей. Внешние стены румяного цвета римского пентхауса, соответствуют терракотовой плитке. Эффект усиленный теплым итальянским солнцем.

Насыщенный желтый во Флориде



Насыщенный желтый дом во Флориде / Фото Elle decor

Солнечный желтый – хорошее решение для дома, где вы будете проводить отпуск.

Ярко-розовый дом во Вьетнаме

Ярко-розовый дом / Фото Elle decor

Розовый фасад дома можно считать удачным, если совместить его с темными колоннами и светлыми вставками.

Дома на реке Нидельва, Норвегия



Дома на Нидельви, Норвегия / Фото Elle decor

Различные цвета этих домиков на воде дополняют ландшафты Норвегии.

Синий с нотками розового, Марокко



Синий дом с нотками розового / Фото Elle decor

Резиденция, окрашенная в яркий голубой оттенок, выделяется среди массива кустарников и деревьев.

Деревянные разноцветные дома в Норвегии



Деревянные разноцветные дома в Норвегии / Фото Elle decor

Чтобы выделить дома на фоне заснеженных гор, жители использовали для них яркие цвета: от синего до красного.

Глянцевый черный фасад, Нью-Йорк



Глянцевый черный фасад, Нью-Йорк / Фото Elle decor

Вдохновленная скандинавским стилем, дизайнерка Шейла Бриджес, использовала для своего дома темное дерево и глянцевое черное покрытие.

Песочный дом, Калифорния



Песочный дом, Калифорния / Фото Elle decor

Фасад этого дома в средиземноморском стиле, окрашен в песочный цвет, что создает впечатление приветливого и солнечного места.

Классический серый, Нью-Йорк



Классический серый, Нью-Йорк / Фото Elle decor

Нейтральные тона с легкостью выдерживают испытание временем.