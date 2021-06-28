Журналисты издания Insider спросили экспертов о трендах дизайна, которые вскоре исчезнут из нашего поля зрения. Среди наиболее неожиданных ответов – белые интерьеры, открытые стеллажи и популярная в наши дни плитка тераццо. На что еще обратить внимание, чтобы не жалеть о ремонте через несколько лет, – далее.

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Полностью белые интерьеры



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Архитектор и дизайнер интерьеров Коби Карп с Kobi Karp Architecture and Interior Design утверждает, что тренд на белые минималистичные помещения абсолютно неуместен для большинства квартир:

Белые ткани, особенно белая кожа, легко загрязняются. Этот стиль популярен в журналах, поэтому нас часто просят воспроизвести такой же дизайн, но зачастую люди остаются недовольными из-за чрезмерных расходов на чистку.

Вместо этого Карп предлагает выбрать насыщенно-синюю или полынно-зеленую тему, которая предоставит дому прохладную и чистую атмосферу без потребности в тщательном уходе.

Открытые стеллажи



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Дженнифер Вайсберг, дизайнер интерьеров и владелица JLW Interiors, рассказала, что тенденция кухонь с открытыми полками удачно выглядит только на фотографиях, сделанных сразу после ремонта. На самом деле это одна из самых непрактичных вещей, особенно, если вы не хотите ежедневно тратить свое время на организацию посуды.

Если вы хотите трендовую кухонную стенку, но не хотите часами перекладывать тарелки, стаканы и приборы, выберите шкафы из светлого дерева без массивных ручек.

Накладные раковины



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Дизайнер интерьеров Лесли Маркман-Стерн утверждает, что такие раковины неудобны в эксплуатации. Их трудно мыть, а сама конструкция не подходит для детей, людей невысокого роста и пожилых людей. Поиск ручек и смесителей для таких раковин тоже станет проблемой.

Злоупотребление мебелью середины прошлого века



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Мебель 1940-х – 1960-х годов активно возвращается в широкое употребление, но дизайнеры считают, что обтекаемые формы – временный тренд.

Так как мебель середины прошлого века используются слишком часто, это не придает интерьеру никакой свежести, а производители, которые активно штампуют эту продукцию, начинают все чаще экономить на материалах.

Окраска мебели под старину



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Дизайнер интерьеров Салли Соричелли с Nestorations заявляет, что тенденция на воспроизведение старинного предмета, с помощью патины или нанесения кракелюра, полностью исчерпана.

К сожалению, большинство таких изделий выглядят дешево. Если вы хотите добавить текстур, попробуйте приобрести настоящий антикварный предмет.

Деревянные скамьи



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Обеденные скамейки из дерева могут дополнять декор в деревенском стиле. Однако такая тенденция абсолютно неудобная.

Стены разного цвета

15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Покраска одной стены в акцентный цвет является популярным способом оформления интерьера, но некоторые дизайнеры стремятся изменить эту тенденцию. Они предлагают красить всю комнату в один цвет и использовать подушки, аксессуары и текстиль, чтобы добавить пространству интересных деталей.

Двери-купе между комнатами



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Замена традиционных межкомнатных дверей на купе, считается удобным решением, которое экономит место. Но, к сожалению, они не создают уплотнения между стеной и дверью, из-за чего вы не достигнете звукоизоляции, а в случае с кухней – проблемой могут стать запахи, разнесены всей квартирой.

Шпунтованная доска



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Внутренняя обшивка шпунтованными досками слишком переоценена. Сегодня существует много интересных деревянных материалов, которые стоит использовать в домах.

Тераццо



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Тераццо находится в самом эпицентре трендов, но дизайнеры сходятся в нежелании использовать его на больших площадях. По их мнению, тераццо перегружает пространство и быстро надоест владельцам дома.

Мебельный гарнитур



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Колин Хентдженс, архитектор и дизайнер интерьеров, убежден, что набор мебели – это финансовая и дизайнерская ошибка.

Гостиная, наполненная мебелью с одинаковыми ножками, цветами и материалами – это скучно. Производители получают выгоду от этой тенденции, но вы можете сэкономить деньги и найти больше уникальных вещей, если подбирать их по отдельности.

Яркие "всплески" цвета



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Ярко-красное кресло в белоснежной гостиной может показаться вам оригинальным методом оформления пространства, но этой тенденции уже более 10 лет. Вскоре это станет неактуальным явлением, поэтому не спешите с яркими вставками.

"Живые стены"



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

"Живые" или "зеленые" стены – это вертикальные стойки с растениями, которые создают эффект лианы в жилом помещении. Но этот тренд нравится не всем дизайнерам.

За живыми стенами трудно ухаживать, учитывая их расположение. Кроме этого, они могут спровоцировать появление плесени, аллергенов и нежелательных насекомых, – рассказывает Вайсберг.

Дизайнеры протестуют и против использования искусственных цветов в интерьере.

Серый интерьер

15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Популярные цвета приходят и исчезают, но серый оставался трендовым в течение последних нескольких лет. Несмотря на это, полностью серые интерьеры кажутся дизайнерам депрессивными.

Если вам нравится нейтральная цветовая палитра, добавьте бежевые тона, чтобы сбалансировать строгость серого.

Столешница из плитки



15 трендов дизайна, которые скоро исчезнут из-за своей непрактичности / Фото Pinterest

Покрытие плиткой придаст поверхности дополнительных интересных текстур, но в среде с высокой влажностью, оно станет рассадником бактерий и грязи.